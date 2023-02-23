Аби спростити процес призначення ліків, зробити його ефективнішим і сучасним, навесні МОЗ впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Також це дозволить посилити контроль за їх відпуском в аптеках.

Рішення впроваджуватиметься поступово: за відсутності світла чи зв’язку в медичному закладі лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку. Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

Важливо. До цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (в тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Зверніть увагу, що деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря.

Саме тому важливо завчасно переглянути інструкцію лікарських засобів, які вживаєте, та якщо вони рецептурні — подбати про отримання відповідного рецепта в свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоб і надалі безперешкодно та правомірно придбати ліки за рецептом в аптеці, наголошують у МОЗ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ — це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необов’язково мати договір із НСЗУ. Завдяки цифровізації призначення ліків в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) лікуючий лікар за вашою згодою зможе переглянути історію даних, дізнатися про супутні захворювання, приймання інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А з часом — відстежувати результати лікування та за потреби створити його план.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки, необхідно звернутися на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду він, за потреби, зареєструє вас в ЕСОЗ та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обов’язково має бути зафіксоване перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.

У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером і кодом для погашення рецепта в аптеці.