Ми чули про календарну реформу, хотілося б детальніше прочитати, що чутно про перехід на святкування за новим стилем.

Галина Іванівна.

Першого вересня — початок нового літургійного року. Цього дня УГКЦ за рішенням Синоду має перейти на святкування за новим стилем. Такому рішенню передували прохання віруючих і консультації зі служителями церкви. Наразі за новим календарем визначатимуть лише нерухомі свята (які мають сталі дати), тож Великдень і всі прив’язані до нього дати визначатимуть як і дотепер. Але парафії, які ще не готові до переходу на новий календар, із 1 вересня за дозволом свого єпископа зможуть іще один рік (за церковним календарем) святкувати нерухомі свята за старим стилем.

Що стосується ПЦУ, то Святий Синод 2 лютого ухвалив Постанову №52 «Про порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря». Вона стосується тих парафій, які прийняли остаточне рішення про перехід на святкування за новим стилем.

За прикладом низки Помісних Православних Церков, які дозволяють окремим парафіям і монастирям дотримуватися відмінного від прийнятого загалом календарного стилю, дозволено парафіям (релігійним громадам) і монастирям ПЦУ, «за рішенням їхніх парафіяльних зборів (духовних соборів монастирів) через єпархіального архієрея звертатися до Священного Синоду по благословення на використання у практиці служіння новоюліанського календаря.

Таке рішення має бути підтримане не менше, ніж двома третинами членів відповідної громади та належним чином документально оформлене».

Водночас у Постанові зазначено: «Священний Синод рекомендує громадам і монастирям без реальної пастирської доцільності не поспішати з поданням прохань, очікуючи загальноцерковного рішення». Питання про загальну календарну реформу буде розглянуте на вже анонсованому черговому Архієрейському Соборі ПЦУ, який має бути скликано у травні. При цьому календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков і залишатиметься незмінною.

Детальніше ознайомитися з Постановою можна на сайті ПЦУ pomisna.info

Шукала відповіді Ольга ГОЙДЕНКО.