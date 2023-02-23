Зазвичай курячі відбивні в духовці готують із додаванням сметани або майонезу, та в цьому рецепті потрібен тільки білий соус.
- 2 курячі грудки
- 200 г печериць
- 1 середня цибулина
- 130 г твердого сиру
- олія
Соус:
- 1 столова
- ложка борошна
- 300 мл молока
- 30 г вершкового масла
- дрібка мускатного горіха
- чорний мелений перець
- сіль
Цибулину нарізати чвертькільцями, печериці — тонкими шматочками. В олії обсмажити цибулю до золотавості. Додати гриби, смажити до випаровування рідини. Посолити, поперчити, зняти з вогню.
В сковорідці розтопити вершкове масло, додати борошно, ретельно перемішати, обсмажити 2 хв., або до кольору «пряженого молока». Потроху, маленькими порціями, влити тепле молоко, щоразу помішуючи. Варити 5 хв. до загусання. Додати по дрібці солі та мускатного горіха.
Філе розрізати на 8 тонких шматочків, відбити. Швидко обсмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти на деко. Посолити, поперчити. Викласти гриби з цибулею. Полити м’ясо соусом. Притрусити сиром. Поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 15—20 хв., або до красивої рум’яної скоринки.
Залишити відповідь