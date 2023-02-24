Цьогоріч пенсії для українців знову підвищаться. І вже з березня буде проведена їх індексація на 20 відсотків, повідомляють в Уряді.

Під час розрахунку враховуватиметься рівень інфляції та динаміка зростання середнього рівня зарплати. Індексація торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під неї підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Крім того, цьогоріч Уряд збереже всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн, 75—80 років — до 400 грн, 70—75 років, — до 300 грн.