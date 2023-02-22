Українці, які бажають отримати мікрогранти для започаткування або розвитку власного бізнесу, знову можуть подавати заявки за урядовою програмою «Грант на власну справу». Всього цьогоріч передбачено 20 хвиль прийому заявок, які одна за одною триватимуть до кінця листопада.

Отримати мікрогрант (від 50 до 250 тис. грн) можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Для цього потрібно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт «Дія». Після перевірки наданих документів, оцінки бізнес-плану, а також кредитної історії заявника йому треба пройти співбесіду із фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої вона ухвалить рішення про надання або відмову в наданні мікрогранту.