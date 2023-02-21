Пиріг без довгого замісу тіста — і перекус, і сніданок, і навіть вечеря.
- 150 г черствого батона
- 150 г ковбаси
- 4 яйця
- 100 г твердого сиру
- 0,5 чайної ложки гірчиці
- 120 г сметани
- 30—50 г вершкового масла
- сіль за смаком
Батон і ковбасу наріжте кубиками. Сир крупно натріть. У великій мисці з’єднайте сметану та гірчицю, додайте яйця та м’яке масло, перемішайте.
Викладіть в суміш батон, ковбасу, сир, перемішайте. Трохи посоліть, поперчіть. Форму (24 см) змастіть олією, викладіть суміш, розрівняйте та трохи ущільніть. Випікайте при 180 градусах близько 30 хв.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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