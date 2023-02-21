Пиріг без довгого замісу тіста — і перекус, і сніданок, і навіть вечеря.

150 г черствого батона

150 г ковбаси

4 яйця

100 г твердого сиру

0,5 чайної ложки гірчиці

120 г сметани

30—50 г вершкового масла

сіль за смаком

Батон і ковбасу наріжте кубиками. Сир крупно натріть. У великій мисці з’єднайте сметану та гірчицю, додайте яйця та м’яке масло, перемішайте.

Викладіть в суміш батон, ковбасу, сир, перемішайте. Трохи посоліть, поперчіть. Форму (24 см) змастіть олією, викладіть суміш, розрівняйте та трохи ущільніть. Випікайте при 180 градусах близько 30 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.