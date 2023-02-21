Наприкінці зими, коли сніг ще не розтанув, а сонце вже дуже пригріває, небезпека появи сонячних опіків на деревах максимальна. За день під яскравим сонячним промінням клітини кори дерев відтають, а вночі при мінусових температурах не витримують величезного термічного перепаду та гинуть. Особливо це помітно на південному чи південно-східному боці дерева. Крім того, сніг, який чудово відбиває сонячні промені та сприяє нерівномірному прогріванню ствола, посилює цю проблему.

Тому неодмінно оглядайте свій сад. Темні плями, відлущування кори, тріщини на стовбурі та гілках — усе це ознаки сонячного опіку, які вказують на те, що дерево було неправильно підготовлене до зимівлі й зараз страждає від температурних перепадів.

До речі, вкриті на зиму дерева теж можуть стати жертвами сонячних опіків. Тому не полінуйтеся зняти укривний матеріал і уважно оглянути штамби. Якщо для обгортання був вибраний тонкий поліетилен, а стовбур туго замотаний дротом, шпагатом або стяжками, то всередині на сонці утвориться справжній парник, який імовірніше нашкодить корі дерева. Лише естетичною непривабливістю шкода від сонячного опіку не обмежується. Насамперед оголений стовбур позбавлений захисного шару кори і стає легкою здобиччю для грибкових захворювань і паразитів. Ці пошкодження можуть спричинити зниження врожайності, ослаблення дерева і навіть його загибель.

Крім того, при великих опіках порушується надходження поживних речовин до гілок, листя і суцвіть. Дерево може й вижити, але на повну силу вже не плодоноситиме, скинувши квіти й зав’язі. Захистити дерева від сонячних опіків допоможе побілка. В ідеалі білити дерева треба було ще восени, але за бажання це можна зробити і взимку.

Ще один дієвий варіант — обв’язування стовбура та скелетних гілок білою натуральною тканиною, нетканим матеріалом чи пергаментом. Важливо при кріпленні не затягувати його занадто туго, щоб повітря проникало до стовбура. Тканину можна замінити ялиновими гілками або фольгопластом. Та тільки-но під деревами розтане сніг, будь-який синтетичний матеріал доведеться зняти, щоб уникнути підпрівання кори.

Третім, мабуть, найбільш трудомістким варіантом, буде встановлення загороджень з південного боку. Це можуть бути перголи, арки або дерев’яні каркаси, обтягнуті тканиною, плівкою чи укривним матеріалом білого кольору. Вони приймуть сонячний удар на себе та захистять дерево.

НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ:

недостатньо зимостійкі сорти яблунь;

нерайоновані сорти вишні;

молодняк і пересаджені на нове місце дорослі дерева.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.