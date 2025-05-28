Здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації наших захисників і захисниць — важливий етап на шляху повернення в цивільне життя, наголошують у Мінветеранів.
Саме тому Міністерство для ветеранів, ветеранок та їхніх родин оплачуватиме такі освітні послуги:
- професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;
- здобуття нової спеціальності на базі наявного рівня освіти;
- навчання на магістратурі за наявності бакалаврського ступеня. Максимальна вартість навчання, яку компенсує держава, — до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 45420 грн).
Хто може скористатися:
- ветерани й ветеранки війни;
- члени родин ветеранів і ветеранок;
- особи, котрі мають особливі заслуги перед Україною та члени сімей таких осіб;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України.
(До членів сімей належать дружина/чоловік, їх неповнолітні діти; діти, котрі навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення 23 років).
Як скористатися програмою
* Оберіть навчальний заклад.
* Подайте заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування).
* За результатами профорієнтації отримайте направлення на навчання до обраного закладу освіти.
* Підпишіть тристоронній договір про надання послуг (структурний підрозділ з питань ветеранської політики — навчальний заклад — ветеран, ветеранка або член сім’ї).
Що робить структурний підрозділ:
- перевіряє документи;
- реєструє заяву;
- видає направлення на профорієнтацію та навчання;
- укладає тристоронній договір про професійну адаптацію.
За детальною інформацією можна звернутися до профільних фахівців Мінветеранів за телефоном 0(63) 035-54-68, або написавши на dpi@mva.gov.ua
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