Здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації наших захисників і захисниць — важливий етап на шляху повернення в цивільне життя, наголошують у Мінветеранів.

Саме тому Міністерство для ветеранів, ветеранок та їхніх родин оплачуватиме такі освітні послуги:

професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;

здобуття нової спеціальності на базі наявного рівня освіти;

навчання на магістратурі за наявності бакалаврського ступеня. Максимальна вартість навчання, яку компенсує держава, — до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це 45420 грн).

Хто може скористатися:

ветерани й ветеранки війни;

члени родин ветеранів і ветеранок;

особи, котрі мають особливі заслуги перед Україною та члени сімей таких осіб;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України.

(До членів сімей належать дружина/чоловік, їх неповнолітні діти; діти, котрі навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення 23 років).

Як скористатися програмою

* Оберіть навчальний заклад.

* Подайте заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або за місцем фактичного проживання (перебування).

* За результатами профорієнтації отримайте направлення на навчання до обраного закладу освіти.

* Підпишіть тристоронній договір про надання послуг (структурний підрозділ з питань ветеранської політики — навчальний заклад — ветеран, ветеранка або член сім’ї).

Що робить структурний підрозділ:

перевіряє документи;

реєструє заяву;

видає направлення на профорієнтацію та навчання;

укладає тристоронній договір про професійну адаптацію.

За детальною інформацією можна звернутися до профільних фахівців Мінветеранів за телефоном 0(63) 035-54-68, або написавши на dpi@mva.gov.ua