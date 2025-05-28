Вирощування лохини на власних присадибних ділянках нині є дуже популярним. Але культура ця непроста. Передусім вона потребує кислих ґрунтів і регулярних підживлень.

У травні–червні їй потрібні фосфор, калій і магній, необхідні для достигання ягід. Отож під кущ вносять суперфосфат, сульфат калію та сульфат магнію. Також можна дати готових спеціалізованих добрив, які є в продажу.

Добрива розподіляють рівномірно під кущем, у зоні кореневої системи, уникаючи потрапляння на листя та пагони. Перед внесенням добрив лохину поливають, щоб уникнути опіків кореневої системи. Молоді кущі потребують меншої кількості добрив, ніж дорослі. Для більш точного визначення необхідної кількості добрив і норм внесення рекомендується провести аналіз ґрунту та враховувати стан рослин.

Лохину не підживлюють органікою: перегноєм, золою, курячим послідом тощо.