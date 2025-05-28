Пропоную приготувати пишну та дуже смачну овочеву запіканку. Для неї я використовую заморожені овочі. Незабаром літо та пора свіжих овочів, але в морозильнику залишилися запаси з минулого року, які потрібно швидко «утилізувати», щоб звільнити місце для нового врожаю. У мене асорті із зеленого горошку, стручкової квасолі, солодкої кукурудзи та перцю.

450 г овочевої суміші

200 мл сметани

100 г твердого сиру

2 яйця

дрібка мускатного горіха

сіль

шматок вершкового масла

Овочі попередньо розморожувати не потрібно! Форму щедро змастити вершковим маслом. Викласти овочі шаром 2,5 см. Сир дрібно натерти. Яйця трохи збити. Додати сметану, мускатний горіх, дрібку солі та чверть сиру. Все добре перемішати. Залити сметанною сумішшю овочі. Зверху притрусити сиром, що залишився. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 30 хв. Поверхня запіканки має бути рум’яною. Залишіть трохи охолонути та потім нарізайте порційно.

Овочева запіканка смакує як теплою, так і охолодженою.

Євгенія КУЛЬБАБА. м. Біла Церква.