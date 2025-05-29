Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто має на це право та куди і з якими документами звертатися.

ХТО МАЄ ПРАВО

Жінки з 50 років (якщо є стаж від 15 років):

якщо народили та виховали 5 і більше дітей до 6 років;

або є мамами дітей з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворих (без встановленої інвалідності).

Чоловіки з 55 років (якщо є стаж від 20 років):

якщо виховали 5 і більше дітей до 6 років або виховували дитину з інвалідністю чи тяжкою хворобою (за згодою матері).

Особи з інвалідністю по зору І групи та з інвалідністю з дитинства І групи:

чоловіки: з 50 років (стаж від 15 років);

жінки: з 40 років (стаж від 10 років).

Особи з низькорослістю (через гіпофізарний нанізм чи інші порушення розвитку):

чоловіки: з 45 років (стаж від 20 років);

жінки: з 40 років (стаж від 15 років).

Інші категорії, визначені Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

КУДИ ТА З ЯКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗВЕРТАТИСЯ

Потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду. Заяву розглядають упродовж 10 днів.

Необхідні документи:

картка платника податків;

документи про стаж;

відомості про місце проживання;

медичні документи (МСЕК, довідки про захворювання).

До Пенсійного фонду також потрібні:

документи про народження дитини, виховання її до 6 років, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю;

заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (для батька, який виховав 5 і більше дітей чи дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину до 6 років);

інші документи.

Повний перелік документів визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВІДМОВИЛИ У ПРИЗНАЧЕННІ

У разі, якщо вам відмовили у призначенні пенсії, рішення можна оскаржити, звернувшись до органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду.