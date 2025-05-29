Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто має на це право та куди і з якими документами звертатися.
ХТО МАЄ ПРАВО
Жінки з 50 років (якщо є стаж від 15 років):
- якщо народили та виховали 5 і більше дітей до 6 років;
- або є мамами дітей з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворих (без встановленої інвалідності).
Чоловіки з 55 років (якщо є стаж від 20 років):
- якщо виховали 5 і більше дітей до 6 років або виховували дитину з інвалідністю чи тяжкою хворобою (за згодою матері).
Особи з інвалідністю по зору І групи та з інвалідністю з дитинства І групи:
- чоловіки: з 50 років (стаж від 15 років);
- жінки: з 40 років (стаж від 10 років).
Особи з низькорослістю (через гіпофізарний нанізм чи інші порушення розвитку):
- чоловіки: з 45 років (стаж від 20 років);
- жінки: з 40 років (стаж від 15 років).
Інші категорії, визначені Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».
КУДИ ТА З ЯКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗВЕРТАТИСЯ
Потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду. Заяву розглядають упродовж 10 днів.
Необхідні документи:
- картка платника податків;
- документи про стаж;
- відомості про місце проживання;
- медичні документи (МСЕК, довідки про захворювання).
До Пенсійного фонду також потрібні:
- документи про народження дитини, виховання її до 6 років, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю;
- заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (для батька, який виховав 5 і більше дітей чи дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину до 6 років);
- інші документи.
Повний перелік документів визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВІДМОВИЛИ У ПРИЗНАЧЕННІ
У разі, якщо вам відмовили у призначенні пенсії, рішення можна оскаржити, звернувшись до органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду.
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