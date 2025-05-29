Хотілося б почитати поради фахівців щодо корисності вживання білків для людей похилого віку, про те, в яких саме продуктах їх найбільше, на що вони впливають.

Лідія ОМЕЛЯНЧУК. Івано-Франківська обл.

Скільки білка необхідно споживати людям старшого віку та для відновлення свого здоров’я, а також з яких продуктів отримувати норму білка, розповідають експерт із дієтології та громадського здоровʼя Отто СТОЙКА та Академія харчування пацієнтів.

Білки є будівельним матеріалом для всього організму. Із них складаються всі органи, клітини, ферменти. Білки потрапляють до нас із рослинною та тваринною їжею, розщеплюються під час травлення на амінокислоти та синтезуються у білки організму.

Денна потреба в білках у середньому — 0,8–1 г на 1 кг маси тіла. Однак для пацієнтів, людей старшого віку, спортсменів потреба становить 1,5 г.

Також фахівці додають плюс 10 відсотків під час легкого стресу та більше — за хронічного та важкого стресу.

У старшому віці потрібно споживати достатню кількість білка, аби запобігати втраті м’язової маси (саркопенії). А також через те, що з віком засвоєння білків погіршується.

Важливо моніторити споживання білка.

У здоровому харчуванні більша його частина має припадати на такі підгрупи білкових продуктів:

морепродукти;

м’ясо, птиця, яйця;

горіхи, насіння, соєві продукти;

квасоля, горох, сочевиця.

Група продуктів із молочними та збагаченими соєвими альтернативами є ще одним джерелом дієтичного білка.

Більшість людей старшого віку споживають достатньо або перевищують тижневі рекомендації щодо м’яса тварин, птиці та яєць.

Однак морепродукти, молочні та збагачені соєю, а також горох, квасолю, сочевицю споживають недостатньо. А ці ж продукти забезпечують надходження важливих поживних речовин, які підтримують здорове харчування.

За вмістом білків продукти поділяють на такі умовні групи.

Із дуже великим вмістом (понад 15 г білка на 100 г продукту) — тверді нежирні сири, нежирне м’ясо, риба, квасоля, волоські горіхи, фундук. Із великим вмістом (10–15 г) — м’які сири, свинина, яйця, манна, вівсяна, гречана крупи, пшоно. Із помірним вмістом (5–10 г) — хліб, крупа перлова, рис, горошок зелений. Із малим вмістом (2–5 г) — молоко, кефір, вершки, сметана, шпинат, цвітна капуста, картопля. Із дуже малим вмістом (0,4–2 г) — вершкове масло, фрукти, ягоди, овочі, гриби.

Система лікувального харчування передбачає 100 г білків на день, зокрема — 50 г тваринних.

Найкраще білок засвоюється з яєць, риби та м’ясних бульйонів.

Для астенічних хворих і людей, котрі відновлюються після хвороб, зазвичай рекомендують споживати нежирний бульйон із домашньої птиці. Це фактично відвар протеїнів і амінокислот, які легко засвоюються.

За деяких станів лікар призначає протеїнові лікувальні або спортивні суміші для відновлення організму після хвороби.