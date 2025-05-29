Хотілося б почитати поради фахівців щодо корисності вживання білків для людей похилого віку, про те, в яких саме продуктах їх найбільше, на що вони впливають.
Лідія ОМЕЛЯНЧУК. Івано-Франківська обл.
Скільки білка необхідно споживати людям старшого віку та для відновлення свого здоров’я, а також з яких продуктів отримувати норму білка, розповідають експерт із дієтології та громадського здоровʼя Отто СТОЙКА та Академія харчування пацієнтів.
Білки є будівельним матеріалом для всього організму. Із них складаються всі органи, клітини, ферменти. Білки потрапляють до нас із рослинною та тваринною їжею, розщеплюються під час травлення на амінокислоти та синтезуються у білки організму.
Денна потреба в білках у середньому — 0,8–1 г на 1 кг маси тіла. Однак для пацієнтів, людей старшого віку, спортсменів потреба становить 1,5 г.
Також фахівці додають плюс 10 відсотків під час легкого стресу та більше — за хронічного та важкого стресу.
У старшому віці потрібно споживати достатню кількість білка, аби запобігати втраті м’язової маси (саркопенії). А також через те, що з віком засвоєння білків погіршується.
Важливо моніторити споживання білка.
У здоровому харчуванні більша його частина має припадати на такі підгрупи білкових продуктів:
- морепродукти;
- м’ясо, птиця, яйця;
- горіхи, насіння, соєві продукти;
- квасоля, горох, сочевиця.
Група продуктів із молочними та збагаченими соєвими альтернативами є ще одним джерелом дієтичного білка.
Більшість людей старшого віку споживають достатньо або перевищують тижневі рекомендації щодо м’яса тварин, птиці та яєць.
Однак морепродукти, молочні та збагачені соєю, а також горох, квасолю, сочевицю споживають недостатньо. А ці ж продукти забезпечують надходження важливих поживних речовин, які підтримують здорове харчування.
За вмістом білків продукти поділяють на такі умовні групи.
- Із дуже великим вмістом (понад 15 г білка на 100 г продукту) — тверді нежирні сири, нежирне м’ясо, риба, квасоля, волоські горіхи, фундук.
- Із великим вмістом (10–15 г) — м’які сири, свинина, яйця, манна, вівсяна, гречана крупи, пшоно.
- Із помірним вмістом (5–10 г) — хліб, крупа перлова, рис, горошок зелений.
- Із малим вмістом (2–5 г) — молоко, кефір, вершки, сметана, шпинат, цвітна капуста, картопля.
- Із дуже малим вмістом (0,4–2 г) — вершкове масло, фрукти, ягоди, овочі, гриби.
Система лікувального харчування передбачає 100 г білків на день, зокрема — 50 г тваринних.
Найкраще білок засвоюється з яєць, риби та м’ясних бульйонів.
Для астенічних хворих і людей, котрі відновлюються після хвороб, зазвичай рекомендують споживати нежирний бульйон із домашньої птиці. Це фактично відвар протеїнів і амінокислот, які легко засвоюються.
За деяких станів лікар призначає протеїнові лікувальні або спортивні суміші для відновлення організму після хвороби.
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