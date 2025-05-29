Вершкове масло із зеленню та часником готується лічені хвилини, а якщо подати разом зі свіжим хлібом, зникне воно ще швидше. Але на цьому сфера його застосування не вичерпується.

Якщо у вас є така заготовка, можете обсмажити стейк, курячу грудку або рибу й обійтися без соусу — просто покладіть зверху шматочок такого масла, і воно, розтанувши, надасть неймовірного смаку та аромату.

150 г вершкового масла

по пів пучечка свіжої петрушки та кропу

3 зубчики часнику

чорний мелений перець

сіль

Я готувала масло із зеленню різними способами, але найпростіше виходить у блендері. Дістаньте масло з холодильника, щоб було м’яким, перекладіть у чашу блендера разом із зеленню (лише ніжні листочки, без стебел) і часником, приправте сіллю і перцем та інтенсивно подрібніть.

Готове масло із зеленню та часником перекладіть на лист фольги. Згорніть ковбаскою та покладіть у холодильник. Якщо приготували більше, надлишки можна сховати в морозилку, щоб продовжити термін зберігання від кількох тижнів до кількох місяців.

Власне, масло готове, тож поговоримо, як можна підлаштувати рецепт під власний смак.

Що ще можна додати:

свіжу зелень, наприклад, чебрець, базилік або черемшу;

пармезан або інший твердий сир;

в’ялені томати, оливки;

сік лимона чи лайма;

гострий перець (свіжий чи сушений);

солодкий перець різних кольорів.

Крім того, що намащувати на свіжоспечений хліб, можете використовувати масло з травами як соус, як описано у вступі до рецепта. Для стейків дуже добре підходить масло, до якого додали чебрець, а риба буквально розквітає від масла з розмарином.

Використовуйте масло із зеленню як начинку до котлет по-київськи. Додавайте до будь-яких страв з овочів, зокрема смажених на грилі та запечених, а також каш чи макаронів.

А ще можете взяти багет — цілий або половинку, розрізати вздовж, змастити обидві половини ароматним маслом, «склеїти» знов, обгорнути фольгою і поставити в духовку хвилин на десять. Навіть не буду розписувати, як смачно вийде, спробуйте самі.

Катерина ГАЛИЧ. м. Хмельницький.