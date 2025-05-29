Полуниця в червні вступає у фазу активного плодоношення. Якщо головна мета — урожай, вуса варто регулярно видаляти, щоби не забирали сили в куща. Якщо ж хочете розмножити сорт, вуса залишають, але тоді слід зменшити навантаження на рослину, обрізавши частину квітконосів. У будь-якому разі полуниця потребує регулярного поливу. Ідеально — під корінь, уранці або ввечері, уникаючи зволоження листя. Мульчування грядки — чудове рішення для збереження вологи, захисту ягід від бруду та профілактики грибкових хвороб. Сухе сіно, солома чи спеціальні агроматеріали чудово з цим впораються. У період плодоношення полуниця вдячно відгукується на калійне підживлення. Його можна дати у вигляді золи або гумату калію.