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Ми створюємо навчальні програми, які відповідають сучасним вимогам ринку. Твої знання будуть затребуваними не лише в Україні, а й за кордоном!

Сучасне навчальне середовище:

Інноваційні аудиторії та наукові лабораторії.

Доступ до електронних ресурсів та онлайн-курсів.

Постійна підтримка студентів від вступу до випуску.

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• Хочеш змінити професію у 45+ — освіта не має вікових меж!

• Постраждав від збройної агресії — ми допоможемо здобути нові знання та можливості!

• Звільнився з лав ЗСУ — відкрий нову сторінку свого життя з якісною освітою!

• Учасник АТО — скористайся шансом отримати вищу освіту безкоштовно!

• Внутрішньо переміщена особа — знайди нові можливості разом із нами!

• Був позбавлений особистої свободи — освіта допоможе відкрити нові горизонти!

• Отримав поранення, контузію, вади здоров’я або захворювання — твоя освіта — твоя сила!

Використай свій шанс та здобудь вищу освіту на безоплатній основі! Не відкладай мрію на завтра — вступай до ТНУ вже сьогодні!

Приймальна комісія ТНУ:

Адреса: м. Київ, ст. м. Звіринецька, вул. Джона Маккейна, 33, к. 108

Телефони:

• Вступ “Бакалавр” (1 курс): +38 (044) 529-00-58, +38 (096) 488-54-86, +38 (093) 642-37-59

• Вступ “Бакалавр” (2-3 курс): +38 (066) 363-09-21

• Вступ “Магістр”: +38 (098) 455-95-76

• Освітні центри “Крим-Україна”, “Донбас-Україна”: +38 (095) 888-48-69

Електронна пошта:

• crimea.tnu@gmail.com

• pk@tnu.edu.ua

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського — твоя освіта, твоя перемога! Не просто мрій — дій! Вступай до ТНУ та будуйте успішне майбутнє разом із нами!

Офіційна сторінка університету: https://tnu.edu.ua