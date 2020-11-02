Овен (21.03–20.04)

З огляду на спад енергії, бережіть організм. Захистіть себе від сезонних інфекцій, займіться профілактикою загострення хронічних захворювань. Психоемоційний стан буде стабільним.

Телець (21.04–20.05)

Зірки обіцяють вам добре самопочуття і відсутність приводів для занепокоєння. Полегшення прийде до тих, хто довго страждав від депресії, апатії. Більше уваги варто приділити раціону харчування, виключивши неякісну їжу.

Близнята (21.05–21.06)

Серйозних приводів для занепокоєння не передбачається. Ви будете бадьорі, але обережність важлива для тих, хто схильний до інсультів, страждає від хронічних захворювань серцево-судинної системи, мігреней.

Рак (22.06–22.07)

Причиною для занепокоєння може стати шлунок. Уважно складайте раціон харчування, виключаючи важкі продукти. Обережність не завадить і тим, хто часто хворіє на застуду, бронхіт, кого регулярно турбує астма.

Лев (23.07–23.08)

Серйозні проблеми зі здоров’ям вам не загрожують, але це не означає, що організм можна перевантажувати. Велика ймовірність ДТП, тому не втрачайте пильність на дорозі.

Діва (24.08–23.09)

Самопочуття буде хорошим. Але не варто недбало ставиться до організму й нехтувати профілактикою захворювань. Високий ризик отримати травму в результаті ДТП. Будьте уважні на дорозі.

Терези (24.09–22.10)

Фізичне здоров’я буде на висоті. Те саме можна сказати і про психоемоційний стан. Вас оминуть запальні процеси, застуда. Турбуватиме періодично лише голова. Від мігренів рятуйтеся народними засобами.

Скорпіон (23.10–22.11)

Збільшення енергетичного потенціалу добре позначиться на самопочутті. На поправку підуть навіть ті, хто багато хворів у минулому. Хвилюватися варто лише через ризик потрапити в ДТП.

Стрілець (23.11–21.12)

Ви будете в хорошій фізичній формі, але це не означає, що організм можна навантажувати надмірно. Бережіть нервову систему. Уважно рекомендується поставитися і до раціону харчування.

Козеріг (22.12–20.01)

Причин для занепокоєння не передбачається. Ви будете енергійні, бадьорі, готові багато працювати, активно проводити вільний час. Хвороби вас оминуть. Під ударом може опинитися тільки печінка, і то лише в тих, хто раніше лікував цей орган.

Водолій (21.01–19.02)

Всесвіт дарує вам шанс відпочити, відновити сили. Але при цьому рекомендується уважно прислухатися до організму. На будь-який тривожний сигнал потрібно реагувати швидко.

Риби (20.02–20.03)

Енергетичний потенціал підвищиться. Полегшення прийде до тих, хто часто стикається із загостренням хронічних захворювань. Винятком є тільки люди, в яких слабка печінка, але навіть їхня проблема легко вирішується.

Астрологічний прогноз склав Іван МОЛОЧАЙ.