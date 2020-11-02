Римо-католики 2 листопада мають поминальний день. Цього дня Церква згадує всіх своїх померлих вірян і молиться, аби Господь прийняв їх на небесах. Традицію поминання в цей день ввів орден Бенедиктинців ще в Х ст., згодом її перейняла вся Церква, а ось традиція запалювання свічок на могилах померлих родичів походить ще з язичницьких часів. Світло вогню, вважалося, зігріє блукаючі душі, які ще не потрапили на небо, та захистить їх від злих сил.

Православні та греко-католики 5 листопада згадують апостола Якова, брата Господнього. Так його називають, бо він був сином Йосипа від першого шлюбу. На відміну від інших апостолів, Яків не мандрував світом із проповідями, але ставши єпископом Єрусалимської церкви, 30 років присвятив поширенню християнства в Єрусалимі та Палестині. Він був мудрим і справедливим, тож навіть юдеї називали його Праведником. За єпископства Якова пройшов перший церковний собор, який описаний у Новому Заповіті.

Вірменська Церква 7 листопада вшановує архангелів Гавриїла, Михаїла та все небесне воїнство. В перекладі з грецької, янгол означає «посланець», оскільки ці духовні та безсмертні істоти сповіщають людям волю Бога. Створив їх Господь у перший день творіння, коли сказав: «Хай станеться світло», бо ж сонце, місяць та зорі з’явилися лише на четвертий день. Архангел Михаїл скинув із неба Сатану й переможе його в кінці віків. А про архангела Гавриїла розповідає Євангеліє, коли той сповістив Богородиці про народження Сина. У православних на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота, остання субота перед святом Димитрія Мироточця.

Православні та греко-католики 8 листопада згадують великомученика Димитрія Мироточця, ще знаного як Димитрій Солунський, бо походив із грецького міста Солунь (сучасні Салоніки). Святий народився в заможній сенаторській родині. Батьки таємно хрестили сина, та ставши воїном і досягнувши великих висот у військовій справі за часів правління імператора Діоклетіана (IІІ ст.), Димитрій відкрито проповідував християнство, за що його і вбили, проколовши списом. Мощі Димитрія виділяли миро, тож і знаний він як Мироточець. Святий став патроном усіх воїнів, лицарів та солдатів.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.