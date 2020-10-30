Навіщо марнувати буряк, адже він доступний будь-якої пори року, прекрасно зберігається в погребі та завжди є на ринках і в магазинах? Це так, але якщо ви його зробите, то під рукою у вас буде вже очищена, відварена та нарізана заготовка, яка в маринаді стає ще смачнішою. Буряк можна не тільки додавати в борщі та вінегрети, а й подавати як закуску, наприклад, до картопляного пюре. Перед подачею залишиться тільки присмачити його за смаком олією та притрусити зеленню. Витрата продуктів вказана на дві баночки по 0,5 л.

* 1 кг буряка

* близько 500 мл води

* 50 мл оцту (9%)

* 2 чайні ложки солі

* столова ложка цукру (з гіркою)

* 4 середніх зубчики часнику

* 6 горошин чорного перцю

* 1 гвоздичка

* 2 маленькі лаврові листки

Буряк відварити до повної готовності. Дати охолонути, очистити і нарізати –кружальцями, соломкою, кубиками або натерти на крупній тертушці — в залежності від того, як плануєте використовувати заготовку. Часник нарізати пластинками. Стерилізовані банки наповнити доволі щільно буряком з часником, щоб залишилося місце для розсолу. Залити киплячою водою. Прикрити стерилізованими кришками на 10 хв. Злити воду з банок в каструлю. На основі цього відвару приготувати маринад: всипати сіль, цукор і прянощі. Проварити 10 хв. з моменту закипання. В самому кінці влити оцет, дати прокипіти 30 сек. і зняти з вогню. Киплячим маринадом залити буряк (гвоздику можна забрати, якщо не любите її виражений смак). Закрити під ключ (якщо заготовлюєте на зиму), перевернути, укутати і залишити до охолодження. Якщо плануєте їсти відразу, закрийте капроновими кришками і поставте в холодильник. Буде готовий вже на третій день. Для тривалого зберігання перенести в прохолодне і темне місце, де заготовка простоїть до наступного врожаю.

Порада: використовуйте невеликі коренеплоди, їх можна варити цілком, не розрізаючи, вони швидко готуються, а отже, не виварюються, зберігають бордовий колір і вітаміни. При варінні хвостики не зрізуйте — так буряк втратить менше соку.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.