Завдяки кондиціонеру, або пом’якшувачу для білизни, речі стають приємними на дотик, чудово пахнуть. Але в деяких випадках його застосовувати не варто, або робити це потрібно обережно.

Додасть м’якості. Кондиціонер корисно додати (згідно з інструкцією), якщо в крані жорстка вода, від чого постільна білизна, бавовняні футболки «стоять колом», а рушники колються.

Одяг електризується. Коли знімаєте светр, він починає «стріляти», електризуючи волосся? Пом’якшувач запобігає накопиченню статичної електрики (особливо в синтетичних тканинах), що дуже актуально в холоди, коли вмикається центральне опалення і повітря стає сухим.

Якщо вовна «кусається». Щоб вовняна річ не кололась або для відновлення форми трикотажу, який сів, замочіть виріб на 2 години в тазику з пом’якшувачем і теплою водою (на 4 л — половина ковпачка). Акуратно відіжміть і висушіть у горизонтальному положенні.

Полегшить прасування. Завдяки пом’якшувальним властивостям складки на тканині стають менш вираженими, тому можна або взагалі не прасувати, або скоротити витрачений на це час (добре використовувати для льону).

ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ

Дотримуйтесь дозування: надлишок кондиціонера може завдати шкоди здоров’ю — якщо він не повністю змиється з білизни, потрапить на шкіру в концентрованому вигляді, може спричинити алергічну реакцію.

Краще не використовувати для прання дитячих речей (або купувати ті, що виготовлені спеціально для дитячого одягу), а також одягу та білизни алергіків.

Іноді інтенсивний запах перетворюється з приємного на настирливий, що може спричиняти нудоту, головний біль.

Кондиціонер зробить рушники та халати м’якими й пухнастими, але водночас він може знизити поглинаючу здатність махрової тканини.

ГОТУЄМО ПОМ’ЯКШУВАЧ ВЛАСНОРУЧ

Секрети пухнастості рушників дуже прості: не прати в гарячій воді; не віджимати в машинці на високих обертах; ретельно виполіскувати порошок; інтенсивно струшувати після прання, щоб петельки-ворсинки розпрямилися.

Замініть пральний порошок, який додає жорсткості речам, натуральним господарським милом без добавок. Для ручного прання мильну стружку розчиніть у гарячій воді, дайте трохи охолонути, щоб була теплою, і замочіть виріб. Особливо хороший цей спосіб для вовняних і махрових речей — після прання повертається пухнастість і м’якість. До того ж, мило краще вимивається з волокон тканини, ніж порошок.

На 1 годину замочіть речі в содовому розчині (на 1 л води 3 столові ложки соди) і добре прополощіть у чистій прохолодній воді.

При машинному пранні можна додати до порошку 3 столові ложки соди і провести додаткове полоскання.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.