Рецепт простий і швидкий — гарбуз заздалегідь готувати не потрібно, його використовують у сирому вигляді. Щоб урізноманітнити його смак, сюди входять й інші добавки. Картопля надає присмак дерунів, а сир і цибуля додадуть пікантності. З даної кількості продуктів виходить 14 оладок.

* 500 г гарбуза (чиста вага, без шкірки)

* 150 г картоплі (3–4 середніх бульби)

* 100 г твердого сиру (Голландський, Російський)

* 100 г борошна

* 2 яйця

* маленька цибулина

* неповна чайна ложка солі

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* олія (для смаження)

Гарбуз і картоплю натерти на середній тертушці. Трохи віджати і перекласти в миску. Сир натерти на середній тертушці, цибулю — на найдрібнішій. Додати яйця. Посолити і поперчити. Всипати борошно та ретельно перемішати. Маса виходить доволі густа. На сковороді розігріти трохи олії (можна навпіл з вершковим маслом — буде ще смачніше). Викласти масу у формі оладок, злегка обсмажити до золотистого кольору (приблизно 3 хв.). Перевернути, так само обсмажити. Потім прикрити кришкою та на маленькому вогні приблизно 5 хв. довести до готовності. Подавати гарбузові деруни гарячими і, звичайно, зі сметаною, вона ідеально з ними поєднується.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.