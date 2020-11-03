Інформацію щодо наявності штрафів та боргів за виконавчими провадженнями за порушення правил дорожнього руху можна дізнатися та сплатити в онлайнрежимі.

Такі послуги вже доступні на порталі «Дія». Оплата штрафів або боргів відбувається лише в кілька натискань. Для цього треба спершу авторизуватися в особистому кабінеті в застосунку «Дія», знайти інформацію щодо наявних боргів чи штрафів у розділі «Послуги», сплатити їх.

Квитанція про сплату зберігається в додатку, її можна завантажити або надіслати на електронну пошту. Після оплати можна відслідковувати зміну статусу штрафу чи боргу за виконавчим провадженням.

За допомогою застосунку ви можете: