Інформацію щодо наявності штрафів та боргів за виконавчими провадженнями за порушення правил дорожнього руху можна дізнатися та сплатити в онлайнрежимі.
Такі послуги вже доступні на порталі «Дія». Оплата штрафів або боргів відбувається лише в кілька натискань. Для цього треба спершу авторизуватися в особистому кабінеті в застосунку «Дія», знайти інформацію щодо наявних боргів чи штрафів у розділі «Послуги», сплатити їх.
Квитанція про сплату зберігається в додатку, її можна завантажити або надіслати на електронну пошту. Після оплати можна відслідковувати зміну статусу штрафу чи боргу за виконавчим провадженням.
За допомогою застосунку ви можете:
- пересвідчитися у відсутності чи наявності заборгованості;
- отримати інформацію щодо виконавчого провадження (якщо таке було відкрито), наявної заборгованості та щодо основних процесуальних дій, вчинених виконавцем;
- сплатити суму штрафу чи заборгованості в рамках відповідного виконавчого провадження онлайн.
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