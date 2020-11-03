Коли при стоячій роботі або в очікуванні транспорту ви довго стоїте на одному місці, намагайтеся зменшити навантаження на хребет, перенісши вагу тіла на ноги, а краще на подушечки стоп.

Це зміцнить гомілки та поліпшить кровообіг. Якщо поруч є сходинка, станьте носками на край, п’яти опустіть вниз і, злегка пружинячи, м’яко потягніть зв’язки. Коліна при цьому трохи зігніть. Так стегна й коліна менше втомлюватимуться. А ще спирайтеся не на дві ноги одразу, а переносьте вагу то на одну, то на іншу, злегка зігнувши друге коліно.

А якщо ноги набрякли і втомилися, вдома зробіть роликовий масаж стопи. Для цього підкладіть під неї пластикову пляшку з крижаною водою і плавними рухами розкачуйте кожну стопу по 10–15 хв. Рухи повинні бути від п’яти до кінчиків пальців і назад.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.