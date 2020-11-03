Перекопуючи ґрунт у малиннику, не забувайте, що коренева система в рослин поверхнева.

У рядах перекопування має бути не глибше 8–10 см, у міжряддях – до 20 см. Перед тим корисно внести перегній (4–6 кг на кв.м). Дворічні пагони, що відплодоносили, зрізують під корінь. Визначити їх легко за темно-коричневим кольором. Тонкі, слабкі та уражені шкідниками також видаляють. Працюють лише добре заточеним інструментом. Після обрізування на кущі залишають 5–7 річних пагонів, які обрізують до 20 см. Їх можна обробити мідним купоросом (50 г на 10 л води). Обрізані гілки краще одразу знищити, бо на них можуть міститись збудники хвороб. Важливо також прорідити малинник – відстань між кущами має бути близько 60 см. Не зайве мульчувати міжряддя прілим листям або соломою шаром 5–6 см.

Підготувала Лідія ГЕРАЩЕНКО.