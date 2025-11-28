Як я можу успадкувати пай моєї матері, якщо не було її заповіту?

Микола. Рівненська обл.

У разі відсутності заповіту спадкування здійснюватиметься за законом.

При цьому майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості. У вашому випадку, оскільки ви син, то є спадкоємцем першої черги.

Згідно зі ст.1259 Цивільного кодексу України черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере в ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Можна відмовитися від спадкування за законом на користь іншого спадкоємця або безадресно. Тоді частка у спадщині переходить до інших спадкоємців тієї ж черги порівну.

В умовах воєнного стану Мін’юстом внесено зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату, які регулюють питання оформлення спадщини в період війни, і нотаріальні дії вчиняються зі спрощенням вимог та з урахуванням певних особливостей.

* Спадкову справу заводить за зверненням заявника будь-який нотаріус України, незалежно від місця відкриття спадщини та його проживання. Для вчинення нотаріальної дії особа, яка звертається до нотаріуса, повинна мати при собі документ, що посвідчує особу.

* На час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється.

* В умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріальне посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування здійснюються без використання цього реєстру з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

* Забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у ньому.