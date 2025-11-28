Електронні направлення та медичні висновки лікуючий лікар створює без додаткових скерувань, нагадують у МОЗ. Адже всі лікарі, котрі зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, мають доступ до її функціоналу та зобов’язані використовувати його у своїй практиці. Це означає, що ключові медичні документи створює безпосередньо ваш лікуючий лікар, без необхідності додаткових звернень чи скерувань.

Скерування до сімейного лікаря лише для оформлення е-направлення або медичного висновку — недопустима практика. Ці документи створює саме ваш лікуючий лікар, незалежно від виду медичної допомоги.

Усі основні документи про лікування зберігаються в ЕСОЗ. Серед них:

— медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність (для е-лікарняних);

— е-рецепти на ліки та медичні вироби;

— медичні записи про візити до лікаря, направлення на обстеження, лікування чи консультації;

— результати реабілітаційних обстежень, призначені втручання.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) формує лікуючий лікар після огляду та підтвердження факту тимчасової втрати працездатності. Перенаправлення до сімейного лише для створення МВТН — зайва бюрократія, що суперечить вимогам.

Електронне направлення створює лікар, який надає допомогу й ухвалив рішення про таке направлення. Для отримання послуги за ним достатньо повідомити номер — паперова копія не потрібна.