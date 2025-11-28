Якщо вас почали турбувати здуття живота, неприємний присмак у роті та печія після їжі, варто перевірити рівень кислотності шлункового соку. Його порушення часто стає супутнім симптомом різних захворювань травного тракту. «Порадниця» з’ясувала, чому в шлунку підвищується або знижується кислотність, і до яких наслідків це може призвести.

Один із компонентів — соляна кислота

— Шлунковий сік — це суміш компонентів, що виділяються клітинами шлунка та беруть участь у процесах травлення, — пояснює гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса ПРІПІЧЕНКО. — Один із цих компонентів — соляна кислота, що має антибактеріальну дію, допомагає розщепленню білків, просуванню їжі в кишківник і засвоєнню корисних мікроелементів.

Кислотність шлункового соку залежить від концентрації соляної кислоти та в нормі дорівнює 1,5–2,0 pH. Якщо ж вона підвищена (гіперацидність) або знижена (гіпоацидність), це призводить до дискомфортних відчуттів, порушення засвоєння поживних речовин, патологічних змін стінок органів травлення, розвитку або загострення хронічних захворювань ШКТ.

У чому причина

За словами лікарки, процес вироблення й нейтралізації соляної кислоти може порушуватися під впливом різних факторів, найпоширеніші з них:

— нерегулярне та незбалансоване харчування: переїдання або великі перерви між прийомами їжі, зловживання фастфудом, жирним, смаженим, копченим і гострим, міцною кавою, газованими напоями;

— тривалий або неправильний прийом деяких ліків: зокрема, протизапальних, спазмолітичних, гормональних препаратів, снодійного;

— наявність в організмі бактерії Helicobacter pylori;

— часті й тривалі стреси, сильне емоційне потрясіння, підвищена тривожність;

— патології органів шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразка, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, пухлини;

— генетична схильність;

— порушення обміну речовин і гормонального фону;

— шкідливі звички: куріння та зловживання алкоголем.

Симптоми та наслідки

Про підвищену кислотність у шлунку зазвичай свідчать такі симптоми, як відчуття кислоти та гіркоти в роті, часта печія та відрижка, білий наліт на язиці, біль у животі або в правому підребер’ї, відчуття переповненості шлунка навіть після невеликої кількості їжі, закрепи.

Підвищена кислотність шлункового соку руйнівно впливає на слизову оболонку самого шлунка, а також глотки й стравоходу (якщо пацієнт страждає від рефлюксу). Через це нерідко розвиваються запальні та дистрофічні процеси, виразки. До того ж, відчуваючи постійний дискомфорт і біль під час їжі, людина може втрачати апетит і вагу.

При зниженій кислотності турбує неприємний запах з рота, металевий присмак, здуття живота, нудота, порушення стільця (чергування закрепів і діареї).

Зниження кислотності в шлунку призводить до порушення перетравлення їжі й засвоєння корисних речовин, розвитку гнильних процесів у ШКТ. Внаслідок цього часто погіршується стан шкіри та волосся, можливий розвиток анемії, зниження імунітету, збільшується ризик розвитку раку шлунка.

Діагностика й лікування

— Якщо ви маєте кілька із перерахованих вище симптомів, не намагайтеся самостійно поставити собі діагноз і знизити або підвищити кислотність за допомогою народних засобів і ліків, — попереджає Лариса Пріпіченко. — Потрібна точна діагностика й комплексне лікування, призначене гастроентерологом.

Обстеження може проводитися за допомогою таких методів: фіброгастродуоденоскопія з визначенням кислотності, внутрішньошлункова або лакмусова рН-метрія, тест на визначення бактерії Helicobacter pylori, аналіз крові на гастропанель, ацидотест (спеціальний аналіз сечі), УЗД органів черевної порожнини.

За результатами діагностики лікар призначає лікування, яке включає медикаментозну терапію (це можуть бути антациди, альгінати, антисекреторні засоби, гастропротектори, ферментні препарати, спазмолітики, вітамінні комплекси) й дотримання дієти.

Харчування

Важливою умовою нормалізації кислотності є часте (дробне) харчування, що включає всі необхідні мікроелементи та вітаміни, а також виключення з раціону смажених, жирних, гострих, кислих і копчених страв. Основу меню повинні складати зернові каші, легкі бульйони, нежирне м’ясо, овочі та фрукти.

Для підвищення кислотності шлунка рекомендується частіше вживати кисломолочні продукти, болгарський перець, квашену капусту, смородину, цитрусові, зелень, імбирний чай. А знизити кислотність допоможуть відварені або тушковані овочі (картопля, морква, кабачки, цвітна капуста, гарбуз), огірки, солодкі яблука, банани, хурма, натуральний йогурт, м’ятний чай, кисіль.

Ірина КАДЧЕНКО.