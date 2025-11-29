Газета The New York Times (NYT) — одна з найвпливовіших і найвідоміших щоденних газет у США та світі, друкує багато рецептів, має навіть для цього окремий великий ресурс під назвою NYT Cooking. Це не просто розділ у газеті, а повноцінний цифровий кулінарний гід і додаток. Він допомагає домашнім кухарям будь-якого рівня знаходити та готувати найкращі світові рецепти, а також вдосконалювати свої кулінарні навички. NYT Cooking містить тисячі ретельно протестованих і перевірених рецептів — від простих, буденних страв до святкових шедеврів та випічки. А ми пропонуємо приготувати ось такий пиріг.

100 г вершкового масла

120 г цукру

дрібка солі

ваніль

2 яйця

150 г борошна

1 ч. л. з гіркою розпушувача

6–7 великих слив або багато маленьких

10 г масла для змащування форми

1 ст. л. цукру

1 ч. л. кориці для посипки пирога

У приготуванні важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.

З’єднуємо м’яке масло з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та збиваємо 5 хв. до побіління маси. По одному додаємо яйця і щоразу збиваємо по одній хвилині. Додаємо просіяне борошно, розпушувач. Спершу перемішуємо лопаткою, а потім збиваємо міксером. Тісто має бути як ніжний крем. Змащуємо форму маслом, викладаємо тісто, розрівнюємо. Сливи розрізаємо навпіл уздовж, виймаємо кісточки та викладаємо на тісто, посипаємо цукром із корицею. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах 40–45 хв. Охолоджуємо, за бажанням можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Леся БУШМА.