У справжньому шоколаді обов’язково повинні бути какао терте (какао маса) і масло какао. Якщо ж частину чи весь обсяг какао-масла замінено на рослинні жири (наприклад, пальмову олію) або кондитерський жир, то правильною назвою такого продукту буде «кондитерська плитка» або «солодка плитка», але не шоколад, застерігають у Держпродспоживслужбі.

Зверніть увагу, що найменування «шоколад», «молочний шоколад» і «шоколад «кувертюр»/«couverture» дозволяється доповнювати інформацією про показники якості за умови, що продукція містить:

— для шоколаду — не менше 43 відсотків какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини та не менше 26 відсотків какао-масла;

— для молочного шоколаду — не менше 30 відсотків загальної кількості какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини та не менше 18 відсотків молочних продуктів, отриманих повною або частковою дегідратацією незбираного молока, частково або повністю знежиреного молока, вершків, дегідратованого молочного жиру в перерахунку на сухі речовини, із вмістом молочного жиру не менше 4,5 відсотка;

— для шоколаду «кувертюр»/«couverture» — не менше 16 відсотків знежирених какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини.

* Купуючи шоколад, варто читати склад: перші позиції — це найбільші за масою компоненти. Якщо какао-продукти чи какао-масло стоять далеко в кінці — можливо, це неякісний продукт.

* Перевіряйте термін придатності та умови зберігання — неправильне зберігання (висока температура, вологість) може призвести до змін жирнокислот, окиснення тощо.

* Не купуйте продукцію без маркування або з нечитабельним складом — це порушення правил продажу.

* Перевіряйте привабливі рекламні написи («натуральний», «екстра», «вищий сорт») — вони не гарантують якість, якщо склад і маркування не відповідають нормам.

* Не купуйте шоколадні вироби в місцях стихійної торгівлі.