Цукати з гарбуза — надзвичайно корисні східні солодощі, які легко приготувати в домашніх умовах. Це шматочки гарбуза, проварені в густому цукровому сиропі, а потім висушені. Часто їх використовують як самостійний десерт або додають до випічки (пасок, кексів, рулетів). Процес приготування потребує терпіння, оскільки складається з кількох етапів проварювання та настоювання.
Цукати містять багато клітковини та пектину. Клітковина стабілізує роботу травної системи, сприяє очищенню кишківника від шлаків і токсинів, а також допомагає нормалізувати рівень холестерину.
Завдяки високому вмісту цукрів (глюкози) цукати є чудовим і швидким джерелом енергії для мозку та м’язів. Це корисно для людей з активним способом життя, спортсменів або для стимуляції розумової діяльності. Можуть бути більш корисною заміною промисловим цукеркам і тістечкам.
- 2 кг підготовленого та очищеного гарбуза
Сироп:
- 200 мл води
- 600 г цукру
- сік лимона
- сік половини апельсина
- 10 г ванілі
- цедра апельсина та лимона
Підготовлений гарбуз нарізаємо маленькими шматочками (1–1,5 см) і складаємо в каструлю. Готуємо цедру: натираємо цитрусові на дрібну тертушку. Вичавлюємо сік із лимона та половинки апельсина.
Готуємо сироп: воду, цедру, сік цитрусових, цукор, ваніль кип’ятимо та заливаємо гарбуз. Ставимо каструлю на вогонь, даємо закипіти і варимо півтори-дві хвилини. Вимикаємо вогонь. Так робимо тричі, даючи охолонути після кожного кип’ятіння. Це можна зробити і за один день, а можна і за два, залежно від вільного часу, який маєте. Після останнього разу закипання викладаємо на три дека, застелені силіконізованим пергаментом. Сушимо в духовці на мінімальній температурі (приблизно 50 градусів, але залежить від вашої духовки), дверцята залишаємо трохи прочиненими. Час сушіння — 3–4 год.
Сироп можна використовувати для просочування тортів, оладок або просто додавати до чаю.
Готові цукати посипати змішаними в рівних пропорціях, цукром і крохмалем. Зберігаються такі ласощі довго.
Леся БУШМА.
