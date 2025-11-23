Цукати з гарбуза — надзвичайно корисні східні солодощі, які легко приготувати в домашніх умовах. Це шматочки гарбуза, проварені в густому цукровому сиропі, а потім висушені. Часто їх використовують як самостійний десерт або додають до випічки (пасок, кексів, рулетів). Процес приготування потребує терпіння, оскільки складається з кількох етапів проварювання та настоювання.

Цукати містять багато клітковини та пектину. Клітковина стабілізує роботу травної системи, сприяє очищенню кишківника від шлаків і токсинів, а також допомагає нормалізувати рівень холестерину.

Завдяки високому вмісту цукрів (глюкози) цукати є чудовим і швидким джерелом енергії для мозку та м’язів. Це корисно для людей з активним способом життя, спортсменів або для стимуляції розумової діяльності. Можуть бути більш корисною заміною промисловим цукеркам і тістечкам.

2 кг підготовленого та очищеного гарбуза

Сироп:

200 мл води

600 г цукру

сік лимона

сік половини апельсина

10 г ванілі

цедра апельсина та лимона

Підготовлений гарбуз нарізаємо маленькими шматочками (1–1,5 см) і складаємо в каструлю. Готуємо цедру: натираємо цитрусові на дрібну тертушку. Вичавлюємо сік із лимона та половинки апельсина.

Готуємо сироп: воду, цедру, сік цитрусових, цукор, ваніль кип’ятимо та заливаємо гарбуз. Ставимо каструлю на вогонь, даємо закипіти і варимо півтори-дві хвилини. Вимикаємо вогонь. Так робимо тричі, даючи охолонути після кожного кип’ятіння. Це можна зробити і за один день, а можна і за два, залежно від вільного часу, який маєте. Після останнього разу закипання викладаємо на три дека, застелені силіконізованим пергаментом. Сушимо в духовці на мінімальній температурі (приблизно 50 градусів, але залежить від вашої духовки), дверцята залишаємо трохи прочиненими. Час сушіння — 3–4 год.

Сироп можна використовувати для просочування тортів, оладок або просто додавати до чаю.

Готові цукати посипати змішаними в рівних пропорціях, цукром і крохмалем. Зберігаються такі ласощі довго.

Леся БУШМА.