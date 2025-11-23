Грибна юшка (або грибний суп) як страва відома в кухнях багатьох народів, особливо там, де традиційно збирають і вживають гриби. Коли ж ідеться про «грибну юшку» в українському контексті, то вона тісно асоціюється з багатими на ліси регіони, як–от Закарпаття, Прикарпаття. У Карпатах грибну юшку вважають однією з найсмачніших традиційних страв і часто готують із сушених білих грибів, що надає їй особливого насиченого аромату. І хоча грибний суп готують у багатьох країнах, українська «грибна юшка» має свої унікальні регіональні особливості та є важливою частиною карпатської й загалом української кулінарної традиції. Приготуємо?

100 г білих сушених грибів

1 л крутого кип’ятку

1 велика цибулина

1 морквина

вершкове масло та олія

2 л води

локшина, заздалегідь відварена

часник

зелень

Гриби залити 1 л кип’ятку, лишити на 1 год. Відділити рідину, але не виливати, ця водичка пригодиться. У каструлі, де варитиметься юшка, на вершковому маслі з олією посмажити подрібнену цибулю, потім додати потерту моркву та порізані грибочки, що вимочувалися. Смажити хвилин 10, додати спеції, сіль, перець, приправу до грибної юшки. Коли засмажка готова, додаємо воду, в якій замочувалися гриби, попередньо процідивши, і ще 2 л чистої. Варити на повільному вогні 40 хв., знімаючи піну.

Як подавати таку юшку: окремо зварити тоненьку локшину (за бажанням, можна приготувати власноруч галушки). У миску набирати трохи локшини, зверху наливати грибну юшку, обов’язково натертий часничок і свіжий кріп. Виходить дуже смачно.

Леся БУШМА.