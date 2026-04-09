Паска в шоколадному корпусі за своєю суттю є гігантською цукеркою ручної роботи. Тонкий шар шоколаду працює як герметична оболонка, яка утримує вологу всередині сирної маси. Завдяки цьому паска залишається неймовірно ніжною та соковитою значно довше, ніж звичайна, яка може підсихати на повітрі.

150 г замороженої полуниці

0,5 ст.л. крохмалю

1 ст.л. цукру

160 г шоколаду

500 г кисломолочного сиру

150 г цукрової пудри

ваніль

2 ст.л. сметани

50 г м’якого масла

5 г желатину

50 мл води

40 г кокосової стружки

Заморожені ягоди, крохмаль, цукор — підігріти на вогні до загусання, охолодити.

Шоколад розтопити на водяній бані. Охолодити в морозилці силіконову форму для паски, вилити спершу половину розтопленого шоколаду, розподілити й охолодити в холодильнику. Так само зробити із другою половиною шоколаду й охолодити.

Желатин залити холодною водою.

З’єднати сир, ваніль, цукрову пудру, масло — збити блендером, додати сметану, розтоплений желатин і збити до однорідності. Наприкінці додати кокосову стружку та перемішати.

Наповнити форму шарами сирної та полуничної начинки й охолодити в холодильнику мінімум 4 год.

Перш ніж вийняти із форми, покладіть паску в морозилку на 1 год. Смачного!

Леся БУШМА.