Мета національної програми «Скринінг здоров’я 40+» — допомогти людям віком від 40 років вчасно виявляти фактори ризику та хронічні захворювання, які тривалий час можуть не мати симптомів, наголошують у НСЗУ. Насамперед ідеться про серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу. Звісно, пройти базові профілактичні обстеження у свого сімейного лікаря можна і зараз. Проте на практиці небагато людей звертаються завчасно — ще до появи симптомів.

Що відрізняє програму від звичайного візиту до лікаря

Сфокусованість на вікових ризиках: програма орієнтована саме на людей віком 40+, адже в цьому віці зростає ризик розвитку хронічних неінфекційних захворювань.

Комплекс обстежень за один візит: у межах скринінгу можна пройти необхідні базові обстеження приблизно за 60–90 хв. — без потреби відвідувати різні кабінети чи окремо записуватися до кількох фахівців.

Зручний формат: можна обрати будь-який медичний заклад, що долучився до програми — державний, комунальний або приватний — і записатися на зручний час, зокрема в ранкові або вечірні години.

Результати та подальші кроки: результати обстеження вносяться до електронної системи охорони здоров’я та доступні сімейному лікарю. Якщо під час скринінгу виявляють ризики або потребу в додаткових обстеженнях чи лікуванні, вам допоможуть сформувати подальший план дій.

Подібні програми профілактичного скринінгу вже багато років працюють у Польщі, Великій Британії, Литві та інших країнах. Тепер така можливість є і в Україні. Скористайтеся нею.