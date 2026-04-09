У закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадять дисципліну «Основи національного спротиву», інформує Міносвіти. Ухвалено закон, що оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти. Нова дисципліна буде інтегрована в освітній процес університетів і фахових коледжів та спрямована на формування базових безпекових навичок.

Йдеться про практичні знання, потрібні в сучасних умовах:

— розуміння безпекових викликів;

— дії в кризових ситуаціях;

— збереження життя та здоров’я;

— основи домедичної допомоги.

Вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медогляду, перебування на полігонах сил оборони або набуття статусу військовозобов’язаного.

МОН спільно з Міноборони розробить типову освітню програму та навчально-методичні матеріали, щоб університети та коледжі могли викладати дисципліну з чітким практичним змістом.