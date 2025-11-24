Нову програму підтримки нещодавно запустили в Мінцифри разом зі своїми партнерами, про що «Порадниця» вже писала. Та в людей виникає багато різних запитань щодо цієї послуги. Тому у відомстві відповіли на 10 ключових із них.
- Що таке БСД?
Базова соціальна допомога — це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах.
Раніше, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах. І за кожним видом підтримки надходила окрема виплата. Тепер цей забюрократизований процес спрощено: одна заява, одна виплата, все онлайн через «Дію».
- Хто може подати заяву?
Зробити це можуть сім’ї, які вже отримують:
— державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
— допомогу на дітей одиноким матерям;
— допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в ПФУ).
Зверніть увагу!
БСД не призначають, якщо:
— у сім’ї є працездатні особи (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;
— хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тис. грн (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);
— на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 тис. грн або облігації на цю ж суму;
— у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло на територіях бойових дій або зруйноване через війну);
— у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менше 15 років (окрім мопеда і причепа).
- Як оформити?
Щоб подати заяву онлайн, скористайтесь «Дією». Це заощадить ваш час, адже не потрібно відвідувати установи чи збирати папери. А виплата надходитиме на вашу «Дія.Картку».
Для заяви в «Дії»
Оновіть застосунок і авторизуйтеся.
Перейдіть у розділ — Сервіси — Допомога від держави — Базова соціальна допомога.
Натисніть — Отримати допомогу.
Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми.
Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть «Дія.Картку».
Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату.
Підпишіть заяву «Дія.Підписом» і надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані — заява відправиться автоматично.
Після схвалення заяви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.
Щоб подати заяву онлайн, потрібно мати один з біометричних документів чи посвідку на проживання у «Дії». Якщо ж у вас їх немає, подайте заяву офлайн у ПФУ.
- Чи потрібно відмовлятись від інших виплат?
Сім’я, яка має право на БСД, може обрати: отримувати нову допомогу або залишити ті виплати, які вже має. Якщо переходите на БСД, тоді отримуватимете її, а наступні види державної допомоги вже ні:
— малозабезпеченим сім’ям;
— на дітей одиноким матерям;
— на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
— тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
— особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
- Чи можна оформити цю допомогу, якщо ще не отримуєш жодну з виплат?
Подати заяву про отримання базової соціальної допомоги на цьому етапі можливо лише, якщо вже отримуєте одну з державних виплат, перелічених у п.2.
- Чи впливає БСД на інші виплати, наприклад, ВПО?
Ні, не впливає. Вона не скасовує жодних виплат, окрім тих, які вказані вище. Тобто кожен українець зберігає за собою будь-які інші види фінансової допомоги від держави, наприклад, для ВПО, «Пакунок школяра», «єКнига».
- Щоб отримати допомогу, потрібна тільки «Дія.Картка»?
Якщо подаєте заяву про БСД через «Дію», то вам обов’язково знадобиться «Дія.Картка». А якщо оформляєте офлайн у ПФУ, можете вказати будь-який інший банківський рахунок.
- Хочу отримати допомогу, але не розраховується її розмір у «Дії» — що робити?
Ймовірно, в системі бракує ваших даних. Зверніться до найближчого відділення ПФУ — там оновлять інформацію, і ви зможете подати заяву повторно.
- Коли надійдуть кошти?
Виплату призначають за місяць, у якому подано заяву. Гроші надходять раз на місяць — зазвичай у першій половині. Якщо заяву подавали посеред місяця, першу виплату можна отримати наприкінці цього або на початку наступного.
- Отримую вже одну з допомог, але не можу подати заяву в «Дії» — чому?
Ймовірно, в державній системі поки бракує частини ваших даних. Щоб усе працювало коректно, потрібно оновити інформацію — зверніться до найближчого відділення ПФУ.
