Нову програму підтримки нещодавно запустили в Мінцифри разом зі своїми партнерами, про що «Порадниця» вже писала. Та в людей виникає багато різних запитань щодо цієї послуги. Тому у відомстві відповіли на 10 ключових із них.

Що таке БСД?

Базова соціальна допомога — це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах.

Раніше, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах. І за кожним видом підтримки надходила окрема виплата. Тепер цей забюрократизований процес спрощено: одна заява, одна виплата, все онлайн через «Дію».

Хто може подати заяву?

Зробити це можуть сім’ї, які вже отримують:

— державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

— допомогу на дітей одиноким матерям;

— допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в ПФУ).

Зверніть увагу!

БСД не призначають, якщо:

— у сім’ї є працездатні особи (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

— хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тис. грн (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);

— на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 тис. грн або облігації на цю ж суму;

— у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло на територіях бойових дій або зруйноване через війну);

— у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менше 15 років (окрім мопеда і причепа).

Як оформити?

Щоб подати заяву онлайн, скористайтесь «Дією». Це заощадить ваш час, адже не потрібно відвідувати установи чи збирати папери. А виплата надходитиме на вашу «Дія.Картку».

Для заяви в «Дії»

Оновіть застосунок і авторизуйтеся.

Перейдіть у розділ — Сервіси — Допомога від держави — Базова соціальна допомога.

Натисніть — Отримати допомогу.

Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми.

Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть «Дія.Картку».

Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату.

Підпишіть заяву «Дія.Підписом» і надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані — заява відправиться автоматично.

Після схвалення заяви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Щоб подати заяву онлайн, потрібно мати один з біометричних документів чи посвідку на проживання у «Дії». Якщо ж у вас їх немає, подайте заяву офлайн у ПФУ.

Чи потрібно відмовлятись від інших виплат?

Сім’я, яка має право на БСД, може обрати: отримувати нову допомогу або залишити ті виплати, які вже має. Якщо переходите на БСД, тоді отримуватимете її, а наступні види державної допомоги вже ні:

— малозабезпеченим сім’ям;

— на дітей одиноким матерям;

— на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

— тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

— особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Чи можна оформити цю допомогу, якщо ще не отримуєш жодну з виплат?

Подати заяву про отримання базової соціальної допомоги на цьому етапі можливо лише, якщо вже отримуєте одну з державних виплат, перелічених у п.2.

Чи впливає БСД на інші виплати, наприклад, ВПО?

Ні, не впливає. Вона не скасовує жодних виплат, окрім тих, які вказані вище. Тобто кожен українець зберігає за собою будь-які інші види фінансової допомоги від держави, наприклад, для ВПО, «Пакунок школяра», «єКнига».

Щоб отримати допомогу, потрібна тільки «Дія.Картка»?

Якщо подаєте заяву про БСД через «Дію», то вам обов’язково знадобиться «Дія.Картка». А якщо оформляєте офлайн у ПФУ, можете вказати будь-який інший банківський рахунок.

Хочу отримати допомогу, але не розраховується її розмір у «Дії» — що робити?

Ймовірно, в системі бракує ваших даних. Зверніться до найближчого відділення ПФУ — там оновлять інформацію, і ви зможете подати заяву повторно.

Коли надійдуть кошти?

Виплату призначають за місяць, у якому подано заяву. Гроші надходять раз на місяць — зазвичай у першій половині. Якщо заяву подавали посеред місяця, першу виплату можна отримати наприкінці цього або на початку наступного.

Отримую вже одну з допомог, але не можу подати заяву в «Дії» — чому?

Ймовірно, в державній системі поки бракує частини ваших даних. Щоб усе працювало коректно, потрібно оновити інформацію — зверніться до найближчого відділення ПФУ.