Як читати упаковку на продуктах: де «ховається» сіль?

Українці споживають удвічі більше солі, ніж рекомендує ВООЗ. І 75 відсотків цієї солі потрапляє в наш раціон із магазинних продуктів. Виробник може «маскувати» сіль у ваших улюблених — і навіть не солоних на смак — продуктах, ховаючи її за харчовими добавками. Тому важливо знати кілька простих правил, які нагадують фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Зазвичай кількість солі в продукті вказують у полі «Поживна цінність» на упаковці. Однак не всі виробники це роблять, тож декілька підказок, як читати будь-яку упаковку.

Сіль vs натрій.

На упаковці може бути написано «сіль» або «натрій (sodium)». Якщо бачите «натрій», множте число на 2,5 — й отримаєте реальну кількість солі у продукті. Наприклад, 0,8 г натрію = 2 г солі.

Орієнтир — на 100 г продукту.

Забудьте про розрахунки «на порцію». Виробники часто занижують дані, рахуючи порцію в 20–30 г. Насправді об’єктивний показник — саме кількість солі на 100 г продукту.

Норми прості:

— до 0,3 г/100 г — чудовий вибір;

— до 1 г/100 г — прийнятний;

— понад 1 г/100 г — вже забагато, краще знайти альтернативу або стежити за кількістю спожитого.

Уважно дивіться на склад.

Сода, глутамат натрію (E621), бікарбонат натрію, нітрат натрію, розпушувач — це теж джерела натрію.

Вивчайте інформацію на упаковках. Купуйте, де солі менше! Адже коли солоного менше — серцю і судинам легше!