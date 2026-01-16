Полиці магазинів і базарних яток заповнені цитрусовими. Найчастіше в продажу зустрічаються гібриди, що походять від схрещування мандарина з апельсином.

Найпопулярніший зимовий гібрид — клементин. Має насичений солодкий смак і майже без кісточок. Невеликий, інтенсивно-помаранчевий, з тонкою шкіркою, що дуже легко чиститься. Деревце клементина невисоке, добре підходить для кімнатних умов. Гілки еластичні та гнучкі, зазвичай без великих шипів.

Муркот, або медовий мандарин, є одним із найпопулярніших і найсолодших гібридів цитрусових, який часто зустрічається на українських прилавках узимку. Належить до гібридів, отриманих від схрещування мандарина й апельсина. Надзвичайно солодкий, медовий. Вважається одним із найсолодших серед мандаринових гібридів. Шкірка тонка, гладенька, блискуча, може мати червонуватий рум’янець, дуже щільно прилягає до м’якоті. Це робить його складнішим для чищення, ніж клементин. Форма переважно сплюснута, середнього або невеликого розміру. М’якоть соковита. Плоди муркота зазвичай містять багато кісточок, і це головний його недолік.

Світі — це гібрид, створений для поєднання найкращих якостей грейпфрута та помело. Смак дуже солодкий, майже без гіркоти, характерної для грейпфрута. Шкірка товста, пухка, навіть при повній стиглості світло-зелена, що часто вводить в оману покупців.

Лимон Мейєра має значно менш кислий і більш солодкий смак, ніж звичайний лимон. У шкірки більш глибокий, помаранчевий відтінок, ніж у лимона.

Кумкват — це окремий рід цитрусових, означає «золотий апельсин». Його часто можна зустріти як кімнатну рослину. Це єдиний цитрусовий, який

вживають у їжу разом зі шкіркою. Вона в нього тонка, гладенька, солодка або пряна на смак, і саме шкірка надає плоду унікальності. Тоді як м’якоть — кисла, іноді з невеликою гіркуватістю. Сам плід невеликий, овальної або круглої форми, розміром приблизно з велику виноградину. Вживають кумкват свіжим, використовують для приготування мармеладу, цукатів, додають у салати або як прикрасу до коктейлів.

Каламондин — гібрид мандарина та кумквата. Плоди невеликі, округлі, від яскраво-жовтого до насичено-помаранчевого кольору. Смак кисло-солодкий, але шкірку можна їсти, як у кумквата. Ідеальний для кімнатного вирощування. Дуже декоративний: рясно цвіте та плодоносить, часто має плоди та квіти одночасно.

А що ж виросте з кісточки? — цікавиться дехто.

Виростити цитрусові з кісточки можливо, але такі рослини починають плодоносити дуже пізно — через 8–15 років. Крім того, плоди не завжди будуть ідентичні материнському сорту і часто можуть сильно відрізнятися від оригінального фрукта.

Щоб кімнатне цитрусове дерево почало плодоносити раніше, за 3–5 років, і давало гарантовано якісні плоди, його необхідно прищепити. Для прищепи потрібна плодоносна рослина. У домашніх умовах найкраще, певно, спробувати виростити кумкват чи каламондин, які добре адаптуються до кімнатних умов. Вони декоративні, досить компактні, мають блискуче листя, а навесні рясно цвітуть ароматними білими квітами. Навіть без плодоношення є чудовою прикрасою.

Отож сміливо пробуйте виростити цитрусове деревце. І, можливо, це стане вашим новим хобі.

Катерина ОКУНЬ.