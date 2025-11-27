Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) в розділі «Моя субсидія», інформують у відомстві.

Важливо! Розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення (індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією, централізоване теплопостачання) з початку опалювального сезону — з 16 жовтня (16 днів).

Якщо ви маєте право на отримання житлової субсидії, але не звертались за нею, то зробити це можна одним зі способів:

— онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд України»;

— особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;

— поштою на адресу територіального органу Фонду.

Довідково. У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидію призначають з початку опалювального періоду, починаючи з 1 грудня — з місяця, в якому відбулось звернення.