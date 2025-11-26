Перед настанням стійких морозів, аби туя в майбутньому мала ошатний вигляд, їй роблять санітарне обрізування. Видаляють сухі, хворі або пошкоджені гілки. Якщо раніше восени не підживили, вносять зараз добрива з високим вмістом фосфору та калію — вони сприятимуть зміцненню кореневої системи та підвищенню зимостійкості. До того, як ґрунт остаточно замерзне, проведіть кілька інтенсивних поливів. Це потрібно для того, щоб корені були насичені вологою перед морозами. Обережно зв’яжіть гілки мотузкою або джгутом, але не занадто туго. Це допоможе уникнути розламування гілок під вагою снігу та захистить форму крони. А для молодих чи нещодавно висаджених деревець краще встановити додаткову опору, щоб захистити від сильного вітру.

Навколо кореневої зони укладіть шар мульчі завтовшки близько 10–15 см. Використовуйте кору, тирсу, хвою чи солому. Важливо, щоб мульча не прилягала щільно до стовбура, аби уникнути загнивання. У холодних регіонах рослини ще й укривають на зиму білим агроволокном або світлою мішковиною. Світлі тканини відбивають сонце, запобігаючи перегріванню хвої й захищаючи від весняних опіків.

Підготувала Катерина Окунь.