Це одна з найдавніших традицій, яка поєднує в собі магію, мистецтво та глибокий символізм. Для багатьох давніх народів (не лише українців, а й єгиптян та персів) яйце було символом зародження життя та будови Всесвіту. Шкаралупу вважали небом, плівку — хмарами, білок — водою, а жовток — землею або вогнем. Саме тому дарування пофарбованого яйця прирівнювали до побажання цілого світу добра.

Пропонуємо декілька цікавих способів фарбування яєць.

Порада. Перед приготуванням яйця залишайте на 2–3 год. при кімнатній температурі, щоб у процесі вони не потріскалися.

Жовті із золотом

2 ст.л. куркуми

2 ст.л. оцту

листи сусального золота або поталю

яйця

вода

У каструлю кладемо попередньо вимиті яйця, наливаємо воду, додаємо куркуму та оцет.

Варимо 5–7 хв. і залишаємо на 40–60 хв.

Після викладаємо із води на серветку та залишаємо охолонути. Змащуємо рукавичку білком від яйця і кладемо в руку сусальне золото або поталь. Беремо яйце і протираємо кілька разів у руці, аби рівномірно розподілити золото.

Космічні із блиском

5 білих яєць

1 л червоного вина

Яйця промити від бруду в теплій воді. Скласти в каструльку та залити вином, щоб були повністю ним покриті, і бажано, щоб якомога менше торкалися одне одного.

Варимо після закипання ще 10 хв. Залишаємо на ніч або добу в цьому розчині, щоб отримати насичений колір. Готові яйця викладаємо на паперовий рушник і залишаємо до висихання, витирати не потрібно, бо всі кристалики опадуть.

Яйця ніяк не пахнуть вином і на смак, як звичайні, за умови, що вони не тріснули.

Веселкові у крапочку

Білі яйця

вода

сіль

харчові барвники: зелений, червоний, синій і жовтий

оцет

олія

Яйця помити. Скласти в каструлю, залити холодною водою, додати сіль і поставити варитися 6–7 хв.

Фарбник розсипати у 4 різні склянки та залити гарячою водою, додати по 1 ст.л. оцту.

Паперову серветку змастити олією і натерти нею яйце. Опустити його у барвник на 2 хв.

Порада: щоб крапочка була дрібненькою, перш ніж натирати яйце олією, воно має бути сухим.

Блакитні

4 яйця

синя капуста

1,3 л води

0,5 ст.л. солі

2 ст.л. оцту

Синю капусту нарізаємо великими шматочками, кладемо помиті яйця, додаємо сіль і заливаємо водою, додаємо оцет. Варимо після закипання 10 хв. і залишаємо в цій рідині охолоджуватися на ніч. Потім просушуємо серветкою, змащуємо олією для блиску. Спробуйте!

Леся БУШМА.