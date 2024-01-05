У Надвечір’я Богоявлення Господнього, Йордану (5 січня) і в сам Йордан, Водохреще (6 січня) відбуваються йорданські водосвяття — Мале та Велике. У Надвечір’я — біля церкви, а в саме Богоявлення — не тільки біля церкви, а й у публічному місці, на берегах водойми. Перше водосвяття символізує хрещення Івана Предтечі, а друге — Ісуса Христа.

Після першого і другого йорданських водосвять господарі, як тільки прийшли з церкви, окроплюють свяченою водою всіх домочадців, помешкання, прибудови, криницю, пасіку, сад, город, домашніх тварин і птицю. П’ють її, сідаючи до столу на йорданську вечерю.

У свято Богоявлення Господнього, відразу після Святої Літургії в церкві, християни, колядуючи, ідуть на ставок, озеро чи річку до хрестильниці, де також здійснюється Велике водосвяття. Христильницю з льоду (звісно, якщо були міцні морози й товста крига) виготовляли парубки. А прикрашали її засушеними квітами, сосновими чи ялиновими гілками, кетягами калини, горобини, кольоровими стрічками дівчата. Інколи обливали червоним буряковим квасом. Перед чистильницею (хрест та імпровізований престол) утворювалася ополонка, в яку священник занурював хреста, освячуючи воду. Після всіх відправ та обрядів сміливці купалися у крижаній воді.

Ці давні традиції відродилися тільки в часи незалежності України. Почасти вони стали масовими.

Ще з початків християнства Церква вважає освячену йорданську воду за велику святість. Її лагідно, ніжно називають «водичкою-йорданичкою» і зберігають протягом року, замінюючи «стару» на «нову». Торішню воду розливають по полю, грядках, поливають садові дерева й кущі, щоб добре родили, виливають у криницю, аби не пересохла.

Ця вода має здатність зцілювати душу та відновлювати людині сили.

На Водохреща колядники (ця місія виключно дівоча) приходять зі щедрівками до кожної оселі.

Народні прикмети

На Йордан вода бурлить у водоймах — весною буде повінь.

Тонкий лід — рання весна.

Довгі бурульки — у вуликах накапає меду.

Водохреща з морозом — холодна погода протримається довго.

На Йордан дощ — перша половина літа буде з грозами.

Тарас ЛЕХМАН.