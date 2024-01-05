Водохреще, або Хрещення Господнє, яке за новоюліанським календарем віднині відзначатимуть 6 січня (а не 19), — одне з найбільш значущих християнських свят. А ще багато хто не мислить його без занурення в крижану воду. Це неабиякий стрес для організму. Саме він і «вмикає» захисні реакції організму, що не дозволяють нам захворіти від купання у крижаній воді. Спробуємо розібратися, де правда, а де міфи про купання в ополонці.

Міф 1. Під час купання хвороби виліковуються.

Необґрунтованим є твердження, що температура тіла, зануреного в крижану воду, сягає сорока градусів, і при цьому відбувається боротьба з хворобами. До такої позначки температура тіла може підвищитися не від зовнішнього впливу, а від запального, інфекційного процесу всередині. Багато людей думають про купання в ополонці, як про лікувальну процедуру, насправді ж це — профілактичний захід.

Міф 2. До холодної води можна звикнути і не відчувати холоду.

Тіло не може почуватися комфортно в холоді. Якщо воно перестає гостро реагувати на крижану воду, отже, його температура падає, починається переохолодження, а це дуже небезпечно.

Як правильно підготуватися і кому можна

Купання в холодній воді має відбуватися впродовж усього року. Одного занурення на рік недостатньо, щоб привчити організм до холоду та достатньою мірою його загартувати. Справжні «моржі» купаються в холодній воді весь рік. Улітку купатися потрібно не менше 40 хвилин у прохолодній воді. Взимку ж досить занурення на кілька хвилин або обтирання снігом для досвідчених і загартованих людей. Тож якщо метою є саме зміцнення імунітету, то купатися треба постійно. До пірнання в ополонку треба готуватися. В ідеалі починати треба ще влітку. Але якщо відчуваєте потребу приєднатися до «моржів» найближчим часом, то ці кілька днів до свята використовуйте для підготовки.

Попередньо обов’язково проконсультуйтеся в лікаря. Людям із діабетом, аритмією, проблемами нирок, жінкам із гінекологічними захворюваннями про ополонку краще забути. У гіпертоніків може трапитися інсульт.

Одноразове короткочасне пірнання здорова людина витримає без жодної для себе шкоди. Але якщо організм хоч трохи ослаблений, через 3–4 дні за сміливість доведеться розплачуватися.

Готуючи організм до холоду, в одну ємність налийте гарячу воду, в іншу — холодну. Занурюйте стопи по черзі в кожну з ємностей. Таке чергування допоможе прискорити і стимулювати в організмі абсолютно всі процеси.

За кілька днів почніть виходити на балкон, на вулицю на хвилинку в шортах і футболці. Потім можна додати обливання холодною водою. Достатньо одного-двох (в останні два дні перед пірнанням) відер із холодною водою.

За дві години до занурення потрібно обов’язково добре поїсти, тобто забезпечити організм «паливом». У холодній воді тіло почне швидко витрачати всі ресурси на обігрів, і жодна калорія не буде зайвою.

А вже перед самим зануренням не рекомендується нічого їсти, хіба що шматочок сала. Алкоголь допустимо вживати тільки після повернення додому, причому краще у вигляді глінтвейну. А от вживання «для хоробрості» тільки посилить переохолодження і дасть зайве навантаження на серце.

Не будь-яка погода підходить для купання. Ідеальна температура для новачків — від 2 до 5 градусів нижче нуля. Заходити у воду слід розігрітими й поступово. Перед тим можна кілька хвилин побігати, поприсідати, активно порухати руками. Входять у воду в середньому темпі: якщо повільно, можна встигнути замерзнути, а якщо швидко, то через різке і швидке зниження температури може різко зрости частота пульсу та артеріальний тиск. Зайшовши по коліна, вмивають водою обличчя. Це теж підготує організм до повного занурення. Ті, хто ризикнув пірнути з головою, ризикують зіткнутися зі спазмами судин головного мозку. Щоб звести до мінімуму такий ризик, доречно вдягнути гумову шапочку.

Новачкам не можна бути у воді більше 10 секунд — цього якраз достатньо, аби тричі зануритися, як годиться за традицією. При цьому віруючий хреститься і промовляє: «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!»

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.