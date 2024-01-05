Яскравий та ефектний салат для буднів і свят! Оселедець під овочевим «кожухом» із сиром фета приємно вас здивує — салат стає більш ніжним.
- 2 невеликі оселедці
- 1 велика цибулина
- 4 середні картоплини
- 2 середні буряки
- 1 велика морквина
- 100 г сиру фета
- 2 столові ложки олії
- майонез
Маринад для цибулі:
- 1 столова ложка цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- 3 столові ложки оцту
- 1 склянка води
Морквину, буряк і картоплю — кожен овоч окремо — загорнути у фольгу, запекти до готовності в духовці, дати охолонути. Овочі окремо натерти на середній тертушці.
Цибулину нарізати дрібними кубиками. Для маринаду змішати воду, оцет, цукор і сіль. Залити цибулю на той час, поки готуєте інші продукти.
Оселедець розібрати на філе, нарізати дрібними кубиками, полити олією, перемішати. Сир фета розім’яти руками.
Збираємо салат. Перший шар — картопля і сіточка з майонезу. Далі — по половині оселедця та цибулі (без рідини). Зверху — морква та майонез.
Розподілити сир фета, зробити сіточку з майонезу, викласти частину буряка. Далі — шар із решти оселедця та цибулі. Зверху — буряк і майонез. Дати салату настоятися в холодильнику 1 год.
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