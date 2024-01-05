Яскравий та ефектний салат для буднів і свят! Оселедець під овочевим «кожухом» із сиром фета приємно вас здивує — салат стає більш ніжним.

2 невеликі оселедці

1 велика цибулина

4 середні картоплини

2 середні буряки

1 велика морквина

100 г сиру фета

2 столові ложки олії

майонез

Маринад для цибулі:

1 столова ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

3 столові ложки оцту

1 склянка води

Морквину, буряк і картоплю — кожен овоч окремо — загорнути у фольгу, запекти до готовності в духовці, дати охолонути. Овочі окремо натерти на середній тертушці.

Цибулину нарізати дрібними кубиками. Для маринаду змішати воду, оцет, цукор і сіль. Залити цибулю на той час, поки готуєте інші продукти.

Оселедець розібрати на філе, нарізати дрібними кубиками, полити олією, перемішати. Сир фета розім’яти руками.

Збираємо салат. Перший шар — картопля і сіточка з майонезу. Далі — по половині оселедця та цибулі (без рідини). Зверху — морква та майонез.

Розподілити сир фета, зробити сіточку з майонезу, викласти частину буряка. Далі — шар із решти оселедця та цибулі. Зверху — буряк і майонез. Дати салату настоятися в холодильнику 1 год.