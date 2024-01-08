У разі незгоди з рішенням, ухваленим комісією, ви можете оскаржити його протягом одного місяця, нагадують у МОЗ. Зробити це можна як у досудовому порядку, так і в суді.

Для оскарження рішення в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або центральної чи обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення. Якщо ж вам повторно відмовлять, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК МОЗ України.

У складних випадках центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м.Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м.Вінниця) для проведення медико-соціального експертного обстеження.

Після обстеження науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.

Рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді в установленому законодавством порядку.

Строк на звернення до суду — не пізніше шести місяців із дня, коли ви дізналися про рішення МСЕК, яке вважаєте неправомірним. Звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування позивача або за місцем розташування МСЕК.

Також МОЗ нагадує: якщо ви або ваша дитина, котра має інвалідність, не можете пройти повторне обстеження й оформити направлення на МСЕК, тоді строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

На період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи значно спрощена. А саме: МСЕК здійснюють свої функції за принципом екстериторіальності.

Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, звертайтеся телефоном на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.