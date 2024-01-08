Ми хочемо перестати занадто хвилюватися, бути більш спокійними, радісними, задоволеними та бадьорими, а наша психіка нас підводить! Чому? Чому ми «беремо важке в голову», засмучуємося, помічаємо більше негативу, бурхливо реагуємо на нього?

На все це є універсальна відповідь — наш мозок створений мільйонами років еволюції не для того, щоб бути задоволеним, а для того, аби вижити та зберегти нас! Він заряджений на те, щоб зібрати максимум корисної для виживання інформації та налаштувати поведінку виживання. Тому завжди будемо більш бурхливо реагувати на негативні події, намагатися чітко розпізнавати сигнали «свій–чужий».

Чому, наприклад, нас стала дуже дратувати російська мова? Бо це –мова ворога! І мозок дає просту відповідь: хто говорить російською — ворог, українською — свій! Так, мозок не хоче напружуватися, він хоче дати просту відповідь для виживання. І чим сильніша наша реакція на події, тим важче нам заспокоїтися та перемкнути свої думки.

А тепер подумаємо, що з цим робити? І як приборкати мозок та навчити його бути більш розумним, розважливим? Як знайти цей баланс — між емоціями та розумом?

Очевидна, але не проста відповідь — переживаймо розумно!

Спробую дати ще деякі поради, які мені видаються важливими в нашому воєнному стрес-марафоні, крім традиційних: рухатися, їсти здорову та смачну їжу, висиплятися та кинути курити.

Одна, як вважаю, з важливих порад — знаходьте тишу. Хоча б на декілька хвилин, краще на 15–20 і більше. У цей час навіть молитва, медитація та регуляція дихання можуть напружувати. Не бійтеся короткочасної самоти та бездіяльності! Беріть приклад із дітей, котів — вони завжди знаходять місце і час для усамітнення. Тиша — це коли ви нічого не слухаєте, не дивитеся, не аналізуєте, а, можливо, дрімаєте, читаєте, малюєте, пишете. Намалюйте якісь фігури, інфографіки, емодзі. В’язання — теж чудовий спосіб переключитися для перебування в тиші. Напишіть лист вдячності комусь або собі, щоденник прожитого дня, але без сильних емоцій. Дозволяйте собі релакс-процедури — масаж, самомасаж, тепла ванна для ніг, тіла, косметичні процедури з кремами, оліями, компресами, масками. Посидіти з котом на руках — для мене, наприклад, це суперрелакс. Перший пункт поєднуємо з другим, і навіть із третім. Це дуже важливо — витратити час на себе, побути наодинці з собою, бути собою. Познайомтеся із собою, зі своїм внутрішнім станом, відчуттями. Не засуджуйте себе і не проводьте ревізію своїх бажань, вчинків, думок — просто прийміть себе. Подивіться на себе та своє життя збоку. Важлива думка: «Зараз я нікому нічого не винна/винен, і мені ніхто нічого не винен! Я вільна/вільний від жодних зобов’язань!» Відчуйте цю думку саме в цей момент свого усамітнення. Читайте книги тих і про тих людей, які надихають нас своєю мудрістю та стресостійкістю. Для мене це, насамперед, Віктор Франкл, Едіт Єва Егер, Ерік Грейтенс, Маршалл Розенберг, Ірвін Ялом…

Завершу свої поради цитатою Еріка Грейтенса, «морського котика» ЗС США, з книги «Стійкість: тяжко виборена мудрість для ліпшого життя» (2015):

«Стійкість — це чеснота, котра надає людям силу вистояти в тяжкі часи й допомагає стати кращими. Нікому не вдається уникнути болю, страху та страждання. Проте з болю може народитися мудрість, зі страху може народитися хоробрість, зі страждання може народитися внутрішня міць — якщо нам притаманна чеснота стійкості».

Плекаймо чесноту стійкості! Нам і нашім дітям — жити, перемагати та будувати нове!

Отто СТОЙКА, лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.