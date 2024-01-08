Страви з ними — чудова нагода пофантазувати зі звичними рецептами. Запечіть в духовці рульку, курку чи рибу, додавши часточки мандаринів — так розкриєте нові грані смаку. А солодкій випічці соковита м’якоть і ніжна цедра подарують чарівний аромат.

Буженина в цитрусовій глазурі

1 кг ошийка (свинина); 4 великі зубчики часнику.

Розсіл: 1 л води; 60 г солі; 3 лаврові листки; 8 горошин духмяного перцю; 1 мандарин.

Маринад: 1 мандарин; 1 чайна ложка солодкої паприки; 1 чайна ложка суміші перців; 1 чайна ложка готової гірчиці; 1 чайна ложка меду; 2 великі зубчики часнику.

Для розсолу мандарин зі шкірочкою довільно нарізати, додати інші інгредієнти, закип’ятити, дати охолонути. Викласти в розсіл м’ясо, залишити на ніч.

Для маринаду змішати спеції та мед, додати вичавлений часник і сік одного великого мандарина, розтерти все разом на кашку.

М’ясо дістати з розсолу, обсушити паперовим рушником, нашпигувати часником. Змастити ошийок маринадом, втираючи його. Загорнути м’ясо у фольгу. Запікати в духовці, розігрітій до 170 градусів, близько 2 год. Готовій буженині дати охолонути у фользі, залишити в холодильнику на ніч.

Салат із куркою

1 середня куряча грудка (запечена чи варена); 2 варені яйця; 2 середні яблука; 2 мандарини; 2 столові ложки лимонного соку; пучок салату (або руколи, пекінської капусти); 2 столові ложки майонезу; сіль.

Яблука (кисло-солодких сортів) почистити від шкірочки та серединки, нарізати дрібними кубиками, полити соком лимона (так вони не потемнішають). Мандарини почистити від шкірочки та білих плівок, видалити кісточки, якщо є, часточки нарізати на 4 частини. Яйця нарізати дрібними кубиками. М’ясо розділити на волокна, дрібно нарізати. В миску викласти філе, мандарини, яйця та яблука. Підсолити, засмачити майонезом, перемішати. Перед подачею нарізати зелене листя салату, викласти порційно на тарілки. На салат викласти основні інгредієнти.

Яскравий манник

170 г манної крупи; 100 г борошна; 50 г цукру; 50 г вершкового масла; 3 яйця; 3 мандарини; 1 пакетик ванільного цукру (10 г); 2 чайні ложки розпушувача.

Сироп: 4 мандарини; 150 г цукру; 100 мл води.

Для сиропу 3 мандарини почистити, нарізати кожен на 4 кружальця. Із 4-го мандарина вичавити сік. На сковорідку насипати цукор, додати воду, довести до кипіння. Викласти кружальця мандаринів, додати сік, готувати 10–15 хв. на середньому вогні, не закривати кришкою.

Готуємо тісто. Почистити 3 мандарини та подрібнити блендером, але не до повної однорідності, а щоб залишилися шматочки. Дрібно натерти цедру 1–2 мандаринів. Всипати до мандаринової маси манку, залишити на 5 хв., щоб набухла. Яйця збити на пінку з цукром і ваніліном. Додати розтоплене й охолоджене масло, цедру, трохи збити. Борошно змішати з розпушувачем, додати до яєчної маси, обережно перемішуючи. Також акуратно вмішати мандариново-манну суміш.

Форму (20 см у діаметрі) вистелити пергаментом. Викласти кружальця мандаринів із сиропу (сироп відкласти на потім). Залити тістом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 50–55 хв.

Дати маннику охолонути. Зробити зубочисткою часті отвори, просочити сиропом, залишити випічку на ніч. Далі перевернути на тарілку, за бажання присипати цукровою пудрою.

Підсилювач смаку та аромату випічки

Додайте порошок із висушеної цедри мандаринів у процесі приготування тіста для випічки. Він надає пирогам і кексам красивого золотавого відтінку та чудового аромату. До того ж готується така приправа із цедри, яку зазвичай викидають.

Шкірочку 4 мандаринів заздалегідь висушіть (наприклад, на батареї) та подрібніть у кавомолці на порошок. Мандариновий порошок змішайте з ваніліном. Зберігайте в щільно закритій баночці.

Такий порошок довго зберігає колір і аромат, завжди під рукою. У тісті «поводиться» чудово — дає яскравий колір і чудовий аромат. У процесі приготування тіста додавайте порошок у борошно.