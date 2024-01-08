На сторінках газети ми неодноразово розповідали про те, як не стати жертвою шахраїв, не переходити за невідомими посиланнями, утримуватись від спілкування з незнайомцями, не передавати конфіденційну інформацію і таке інше. Але, на жаль, я сама стала жертвою таких онлайн-шахраїв. Далі про все по порядку.

У Телеграмі в особисті повідомлення я отримала від своєї колеги посилання для участі в голосуванні. Повідомлення здавалось доволі реальним, оскільки колега є редактором дитячого журналу, і проголосувати потрібно було за маленьку дівчинку, котра брала участь у танцювальному конкурсі. Отже, жодних підозр це повідомлення не викликало. Перейшла за посиланням, але сторінка не видала інформації щодо голосування, тож я вирішила, що це просто якийсь спам.

Наступного дня мені почали телефонувати друзі, знайомі із запитанням, чи дійсно це я прошу кошти в борг. Відповідь була однозначною — НІ! Ключове: навіть не розуміла, про що йдеться, адже нічого не надсилала та жодної комунікації в Телеграмі не вела.

Перше, що зробила, — видалила месенджер Телеграм. Але, ВАЖЛИВО, не робіть так, адже потім неможливо керувати цим додатком.

Головне, що потрібно зробити в подібних ситуаціях:

зайти в додаток, обрати розділ «Налаштування» — «Пристрої». Там відображатиметься ваш телефон (чи інший пристрій, з якого заходите) і пристій, який вас «зламав». Необхідно обрати функцію «Завершити сеанс» «невідомого» пристрою.

Паралельно я зателефонувала до поліції та повідомила, що мій номер телефону зазнав хакерської атаки. Але, на жаль, отримала відповідь, що в даній ситуації поліція допомогти не може, хіба що — прийняти заяву (паперову) від мене та моїх знайомих/колег, які передали кошти шахраям. Отже, поліція в таких ситуаціях безсила.

Повернути контроль над додатком мені допомогло встановлення коду блокування на вхід у нього («Налаштування» — «Приватність і безпека» — код блокування) та увімкнення двоетапної ідентифікації (пароль із літер і цифр, з використанням спеціальних символів). Єдине — листування, медіафайли, документи не збереглись. Але в подібній ситуації — це найкращий сценарій. Тому, маючи власний гіркий досвід, ще раз закликаю вас бути пильними.

Яна РОМАСЕНКО.