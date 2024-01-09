У 2024 році власники квартир чи будинків заплатять більше за «зайві» квадратні метри, ніж попереднього разу, оскільки розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати.

Цей податок сплачують особи, які мають квартиру площею понад 60 кв.м або будинок — понад 120. Ставку цього податку розраховує місцева влада, яка враховує тип приміщення та його розташування.

Розмір податку обчислюється від відсотка мінімальної зарплати у звітному році, який не може перевищувати півтора відсотки за квадратний метр. Сплатити потрібно до 1 липня наступного року, тобто 2024 року українці заплатять за 2023 рік.

Необхідно врахувати, що податок нараховують лише за надмірні квадратні метри. Наприклад, якщо людина володіє домом на 125, то платитиме лише за 5.

Дізнатись точний розмір податку на конкретне житло можна в особистому кабінеті на сайті податкової, скориставшись наявним там спеціальним калькулятором.

У 2024 році податок за минулий рік становитиме півтора відсотки від мінімальної зарплати — 6700 грн. За кожен додатковий квадратний метр доведеться сплачувати 100,5 грн.