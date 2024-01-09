Відпустка без збереження зарплати згідно зі ст.26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 №504/96-ВР за сімейними обставинами та з інших причин за домовленістю між працівником і роботодавцем може тривати не більше 15 календарних днів на рік.

Під час дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження зарплати без 15-денного обмеження строку, встановленого ч.1 ст.26 Закону №504/96-ВР (відповідно до ч.3 ст.12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX).

При цьому на період воєнного стану відпустку без збереження зарплати роботодавець може надати лише за заявою працівника.

Однак законодавством визначено лише максимальний термін відпустки протягом періоду дії воєнного стану. Проте працівник із роботодавцем можуть домовитися про надання вищевказаної відпустки і на менший строк.