Згідно з чинним законодавством України розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.

То чи можливо все ж таки розірвати договір в односторонньому порядку?

Існують два випадки, коли допускається одностороння відмова від договору оренди землі, йдеться на сайті https://jurliga.ligazakon.net/

Якщо цим договором передбачені підстави його розірвання в односторонньому порядку. Наприклад, умовами розірвання договору в односторонньому порядку можуть бути:

несплата розміру орендної плати протягом більш ніж двох місяців;

використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

передача її в суборенду без письмової згоди орендодавця.

Якщо орендар затримує виплату орендної плати за договором оренди на строк більш ніж 3 місяці, орендодавець має право розірвати договір в односторонньому порядку згідно зі ст.782ЦК України, яка передбачає, що наймодавець має право відмовитися від договору найму та вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування нею протягом трьох місяців підряд.

Дострокове розірвання договору оренди землі за рішенням суду реалізується шляхом подання відповідного позову до суду з аргументацією його підстав.

Договір вважатиметься достроково розірваним з дати набрання законної сили судовим рішенням.

Відповідно до ст.32 Закону України «Про оренду землі», на вимогу однієї зі сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Підставою для розірвання договору оренди землі є систематична несплата орендної плати (два та більше випадки підряд). При цьому систематична сплата орендної плати не в повному обсязі, визначеному договором, тобто як невиконання, так і неналежне виконання умов договору, є підставою для розірвання такого договору, оскільки згідно зі ст.526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов і вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай ставляться.

У разі розірвання договору оренди земельної ділянки потрібно обов’язково звернутися до державного реєстратора для припинення права оренди. Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За результатом проведення державної реєстрації державний реєстратор (нотаріус) формує витяг. Саме витяг і підтверджує реєстрацію припинення права оренди.