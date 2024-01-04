Серед найпоширеніших «зимових» травм — переломи рук і ніг, забої хребта, травми голови. Про їх небезпеку нагадують у МОЗ і радять, що робити, зокрема, в разі травми кінцівок.

Якщо перелом відкритий (із пошкодженням шкірного покриву), в його місці буде болюча рана. Можлива також кровотеча. У разі такого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки, вона може стати незвично рухливою або набути неприродного положення.

Потрібно:

розрізати одяг і оглянути рану;

якщо є кровотеча — неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут вище рани);

після зупинки кровотечі — накласти на рану стерильну чисту пов’язку;

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку (якщо ж не маєте потрібної кваліфікації — не чіпати її);

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

наглядати за нею до приїзду медиків;

у разі погіршення стану до приїзду бригади «екстренки» — зателефонувати за номером 103 ще раз.

Закритий перелом також може характеризуватися болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.

Потрібно:

допомогти травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменше болю;

якщо ви пройшли відповідне навчання — знерухомити ушкоджену кінцівку (якщо ж не маєте потрібної кваліфікації — не чіпати її);

вкрити людину термопокривалом або ковдрою;

постійно наглядати за нею до приїзду медиків;

у разі погіршення стану до приїзду бригади «екстренки» — зателефонувати за номером 103 ще раз.

Будьте уважні та обережні взимку на вулиці: носіть взуття й одяг, що відповідають сезону; плануйте для пересування трохи більше часу, щоби не поспішати; витягайте руки з кишень, коли йдете; уважно дивіться, куди ступаєте.